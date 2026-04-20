جزر دبي تسرّع وتيرة التطوير.. 527 مليون لتجهيز «الجزيرة B»

5 جزر متصلة تستوعب 231 ألف ساكن في 49 ألف وحدة

أعلنت "نخيل"، التابعة لـ"دبي القابضة للعقارات"، عن ترسية عقد بقيمة 527 مليون درهم على شركة "النصر للمقاولات" لتنفيذ أعمال البنية التحتية والمرافق الأساسية في الجزيرة "B" في جزر دبي، ما يساهم في تسريع تنفيذ مشروع التوسعة الساحلية الرئيسي للإمارة.

ستؤسس هذه الأعمال البنية التحتية الأساسية اللازمة لإطلاق مشاريع التطوير السكني والضيافة والاستخدامات المتعددة في الجزيرة "B".

ويشمل نطاق العمل الطرق والأرصفة، ومياه الشرب، وشبكات الكهرباء والاتصالات، وأنظمة الصرف الصحي، والتكامل مع شبكة محطة التبريد المركزية، إلى جانب التنسيق الفني مع الجزيرة "A".

وتتضمن أعمال البنية التحتية أنظمة مرافق تتسم بالمرونة والجاهزية لمواكبة متطلبات المستقبل دعماً للنمو المستدام طويل الأمد ضمن المخطط الرئيسي.

تمثل ترسية العقد محطة مهمة في مخطط البناء ضمن مشروع تطوير جزر دبي، وتؤكد على استمرار توظيف رأس المال في التوسع الحضري الاستراتيجي طويل الأجل بما يتماشى مع خطة دبي الحضرية 2040.

وفي هذه المناسبة، قال خالد المالك، الرئيس التنفيذي لـ "دبي القابضة للعقارات": "تعكس ترسية هذا العقد التنفيذ المنضبط والمدروس لأحد أهم المخططات الرئيسية الساحلية لدبي. ويمثل توفير البنية التحتية الأساس لخلق قيمة طويلة الأجل، ويُظهر هذا الإنجاز تقدماً مطرداً في تحويل جزر دبي إلى وجهة متكاملة تدعم النمو السكاني، والتوسع السياحي، والتنويع الاقتصادي".

تمتد جزر دبي على مساحة 18.6 كيلومتر مربع موزعة على خمس جزر متصلة، وستضيف إلى الإمارة سواحل يقارب طولها 57 كيلومتراً، بما فيها 21 كيلومتراً من الشواطئ.

صُمم المشروع لاستيعاب أكثر من 231 ألف ساكن يقطنون في 49 ألف وحدة سكنية تشمل فللاً ومنازل فاخرة وشققاً، إلى جانب مجموعة متنوعة من المنتجعات والمراسي ومتاجر التسوق ومرافق الترفيه.

تشكل الجزيرة "B" عنصراً أساسياً في المخطط الرئيسي لجزر دبي، ما يتطلب أعمالاً تمكينية شاملة لتسهيل البناء الرأسي في المستقبل وشبكات المرافق المتكاملة.

من جانبه، قال جان نقولا الحلو المدير التنفيذي لشركة "النصر للمقاولات ذ.م.م": "نحن حريصون على توفير بنية تحتية عالية الجودة لهذا المشروع، بما يسهم في دعم أجندة دبي الطموحة للنمو. وسيضمن تعاوننا مع شركة "نخيل" حصول الجزيرة "B" على أعمال هندسية متينة ومعايير تنفيذ مستدامة".

سترتبط جزر دبي مباشرة بالبر الرئيسي عبر ثلاثة جسور استراتيجية متصلة بممر الشندغة، ما يجعل مطار دبي الدولي على بُعد 10 كيلومترات ووسط مدينة دبي على بُعد 15 كيلومتراً، ما يعزز سهولة الوصول والربط الحضري للإمارة ككل.