4 آليات تعزز الإدارة المرنة للمشاريع

أفاد خبراء بأنه في السنوات القليلة الأخيرة ومع انتشار فكر الشركات الناشئة انتشر مسمى يعتبر جديداً نوعاً ما على الأسواق وهو (منهجية الإدارة المرنة للمشاريع أو Agile) وهي طريقة ومنهجية فكرية جديدة لإدارة المشاريع بطريقة مرنة وأصبح من المصطلحات الشهيرة في مجال ريادة الأعمال وخاصة المجتمع التقني.

ويتطلب النجاح في كثير من الأحيان التعاون الفعال بين فرق التنفيذ المتعددة، وأقسام الأعمال، ومنهجيات العمل، والمناطق الجغرافية. والتغيير الجذري مطلوب ليس فقط في كيفية تقديم الفرق للقيمة ولكن أيضاً داخل ممارسات إدارة المحافظ والتخطيط الاستراتيجي.

وتتمثل الخطوة الأولى في أن تصبح إدارة المشاريع أكثر مرونة. ففي عالم يتسم باتخاذ القرارات بشكل لامركزي، ودورات التسليم الأقصر. والأولويات المتغيرة بسرعة، يتعين على هذه الشركات إعادة تعريف أدوارها.

وهناك نحو 4 خطوات لتعزيز المرونة في إدارة المشاريع على نطاق واسع وأولها توفير القدر الكافي من الحوكمة والانتقال من عقلية التحكم إلى التمكين التعاوني وإعادة التفكير في كيفية تعريف العمل وربط التسليم بالاستراتيجية من خلال نهج المحفظة المتكاملة والانتقال من محافظ المشاريع إلى التي تركز على المنتجات.

«فيدسكولا» أول شركة تحقق تخصص «الإدارة المرنة واسعة النطاق»

في هذا السياق، حققت شركة «فيدسكولا» Vidscola إنجازاً جديداً كأول شركة من الشرق الأوسط تحصل على التخصص المرموق في منهجية «أجايل» للإدارة المرنة واسعة النطاق (Agile at Scale) من شركة Atlassian.

يعزز هذا الإنجاز من سجل «فيدسكولا» الحافل بالنجاحات، ويزيدها تألقاً بعد حصولها على لقب «أفضل شريك أعمال لعام 2023» من Atlassian. وتعزى نجاحات «فيدسكولا» إلى حد كبير إلى نهجها الفريد بالاعتماد على حلول Jira Align، وفريق الخبراء المتخصصين من Atlassian، والمدربين المرموقين في مجال «أجايل» Agile على مستوى كبار التنفيذيين.

وأسفرت هذه الاستراتيجية عن نتائج استثنائية، بما في ذلك أول اعتماد حكومي لحلول Jira Align في السعودية (الشركة الوطنية لحماية الاتصالات والمعلومات)، ومد أواصر التعاون مع المؤسسات الخاصة والحكومية التي تتطلع لتطوير قدراتها في إدارة محافظها، والتوسع في نطاق ممارسات «أجايل» داخلياً.

في هذا الإطار، يقول محمد غانم، المدير العام لشركة فيدسكولا: «نحن نركز على تقديم أقصى قيمة في كل جانب من جوانب عملنا، وقد جعلنا هذا الالتزام مطلوبين من الوكالات الحكومية والمؤسسات المالية وغيرها من القطاعات الكبرى في الشرق الأوسط، وقد نفذنا مشاريع ناجحة مع Jira Align، ويعد حصولنا على التخصص الفريد في منهجية «أجايل» للإدارة المرنة واسعة النطاق (Agile at Scale) إنجازاً كبيراً سيمكننا من مواصلة تقديم قيمة استثنائية لعملائنا في الشرق الأوسط».

تمثل «أجايل» وإدارة المحافظ أدوات حاسمة تعزز قدرة المؤسسات الكبيرة والهيئات الحكومية على اتخاذ قرارات فعالة وتحقيق نمو مستدام، ويضمن التركيز على التقييم المستمر للمحافظ، ودعم كل تدفق قيمة، تخصيص الاستثمارات التجارية للمبادرات الأكثر تأثيراً، وعندما تحظى المحافظ وتدفقات القيمة بالتركيز الاستراتيجي اللازم، فإنها لا تسهم فقط في تعزيز الكفاءة التشغيلية، بل تضاعف من فرص النمو التجاري وتعظيم القيمة المقدمة للعملاء، مما يخلق دورة مستدامة من النجاح.