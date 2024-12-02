دبي تبتكر التسويق بالذكاء الاصطناعي التحاوري

كشفت علامة 6 ستريت، المتجر الإلكتروني المتخصص في مجال الأزياء على مستوى المنطقة، عن تحقيق عائد كبير على الإنفاق الإعلاني بنسبة تتراوح بين 5 و8 أضعاف، من خلال الشراكة مع «جوبشوب» Gupshup، المنصة العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي التحاوري. ويسلط هذا الإنجاز الضوء على القدرة التحويلية للتسويق المخصص والقائم على الفئات عبر المنصات الفعالة مثل واتساب.

وأسهمت قدرات المنصة، مثل اكتشاف المنتجات وتوصيات البيع الإضافي، في تمكين العلامة التجارية من تقديم تجارب تسوق مخصصة ومميزة. وأسهمت الحملات الآلية على المنصة، التي تستند إلى سلوك المتسوقين، في زيادة نسبة استرداد عربة التسوق بمقدار 5 أضعاف ونسبة حداثة عمليات الشراء بمقدار 8 %، وذلك بين أوساط العملاء النشطين للشركة.

وتدرك 6 ستريت أهمية تطبيق منهجية تسويق قائمة على التحاور، بالتوازي مع تراجع دور الإشعارات التقليدية بسبب تحديثات الخصوصية المتطورة على الأجهزة العاملة بنظاميّ أندرويد وآي أو إس. وفي ضوء ذلك، اعتمدت على تطبيق واتساب كمنصة جديدة، مما سمح لمتجر الأزياء بالوصول إلى 97 % من قاعدة عملائه.

وقال هيتش مالهوترا، رئيس قسم التسويق لدى 6 ستريت: «فتح التسويق التحاوري آفاقاً جديدة في التواصل مع عملائنا، حيث يتيح لنا تطبيق واتساب الوصول إلى الأشخاص الذين لا يتفاعلون مع الرسائل النصية القصيرة أو البريد الإلكتروني. ويسمح لنا التعاون مع «جوبشوب» بإنشاء تجارب مخصصة لشرائح مختلفة من العملاء، سواء من خلال إعادة العملاء إلى التفاعل أو تعزيز الصلة مع المتسوقين الأكثر ولاءً. وأصبح بإمكاننا الوصول إلى العملاء بشكل أسرع واستقطاب المزيد من المشترين، بفضل مزايا التسويق المخصص والرسائل الآلية، وهو ما يظهر جلياً في النقلة النوعية التي تشهدها أعمالنا وتجارب التسويق لدينا».