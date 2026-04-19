الأسواق المحلية تترقب أسبوعاً حاسماً.. والبنوك بصدارة المشهد

تستعد 10 شركات وبنوك مدرجة في سوق دبي المالي وسوق أبوظبي للأوراق المالية، للإعلان عن نتائجها المالية للربع الأول المنتهي في 31 مارس 2026، إلى جانب مناقشة عدد من القرارات التشغيلية، وتوزيعات الأرباح خلال الأسبوع الجاري.

ويشهد الأسبوع انعقاد اجتماعات مجالس إدارات 6 بنوك كبرى، تشمل بنك دبي التجاري، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك رأس الخيمة الوطني، وبنك أبوظبي الأول، والبنك العربي المتحد، وبنك أبوظبي التجاري، لمراجعة أدائها المالي خلال الفترة المذكورة.

كما تعقد 4 شركات مدرجة اجتماعات مماثلة، من بينها الإمارات للاتصالات المتكاملة دو والوطنية للفنادق وبالمز الرياضية ورأس الخيمة الوطنية للتأمين، لمناقشة نتائجها المالية للربع الأول.

وعلى صعيد التوزيعات، يشهد الأسبوع زخماً في إقرار وصرف الأرباح النقدية، حيث أقرت سالك توزيع 10.43 فلوس للسهم عن النصف الثاني من 2025، إضافة إلى 1.44 فلس كأرباح استثنائية، فيما أقرت ديار للتطوير، توزيع أرباح نقدية بنسبة 5%، والإمارات للتأمين بنسبة 60%.

كما تتواصل الجمعيات العمومية لعدد من الشركات لإقرار توزيعات الأرباح، أو مناقشة عدم توزيعها، من بينها دانة غاز ودريك آند سكل وإشراق للاستثمار ولولو للتجزئة، إلى جانب شركات أخرى.