«تايجر» العقارية تسلم برج «سيسليا» في دبي غداً

أعلنت شركة «تايجر» العقارية عن موعد تسليم برج سيسليا في منطقة مثلث قرية جميرا بدبي، غداً الاثنين، ضمن خطتها الطموحة لتسليم مجموعة من المشاريع السكنية، خلال العام.

وأكدت الشركة أن هذا التسليم يأتي ضمن استراتيجية واضحة، تهدف إلى تسليم مشروع جديد بشكل دوري، بما يعكس التزامها بالجداول الزمنية وجودة التنفيذ، وتعزيز ثقة العملاء.

ويعد برج «سيسليا» من المشاريع السكنية المتميزة، حيث يتألف من 36 طابقاً، ويضم 360 شقة متنوعة تشمل استوديو، غرفة وصالة، وغرفتين وصالة، ما يلبي احتياجات مختلف شرائح السكان والمستثمرين، كما يوفر المشروع مجموعة متكاملة من المرافق الخدمية والترفيهية، تشمل مسبحاً، ومنطقة للشواء ومنطقة مخصصة للأطفال، إضافة إلى صالة رياضية، بما يعزز جودة الحياة داخل المشروع.

يتميز المشروع بموقع استراتيجي في قلب مثلث قرية جميرا، حيث يبعد حوالي 10 دقائق عن جي بي آر، و15 دقيقة عن نخلة جميرا ومول الإمارات، و17 دقيقة عن قرية جميرا الدائرية، و20 دقيقة عن دبي مول، ما يوفر سهولة الوصول إلى أبرز وجهات دبي الحيوية، كما كشفت تايجر العقارية عن جدول تسليم عدد من مشاريعها المقبلة، حيث سيتم تسليم مشروع ألبُرس في مايو 2026، يليه تسليم مشروعي ليليوم وألتاي في بداية شهر يوليو 2026، فيما من المقرر تسليم مشروعي ريناد وفولغا خلال نهاية 2026.

وتواصل تايجر العقارية من خلال هذه المشاريع تعزيز حضورها في السوق العقاري الإماراتي، عبر تقديم وحدات سكنية عالية الجودة، تلبي تطلعات المستثمرين والمستخدمين النهائيين، بما يتماشى مع رؤية دبي في تطوير مجتمعات عمرانية حديثة ومستدامة.