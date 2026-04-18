تدريب 60 شخصاً على استخدام «عقاري» في الشارقة

نظّمت دائرة التسجيل العقاري بالشارقة، بالتعاون مع دائرة الشارقة الرقمية، ورشة عمل متخصصة لتدريب المطورين العقاريين على خدمات منصة «عقاري»، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتطوير القطاع العقاري وتعزيز التحول الرقمي في الإمارة.

تهدف الورشة إلى تعزيز الثقافة العقارية الرقمية في الشارقة، وتعريف المطورين العقاريين بأحدث الخدمات الإلكترونية المتاحة لهم عبر منصة "عقاري"، إلى جانب تدريبهم على استخدامها بكفاءة، بما يسهم في تطوير منظومة العمل العقاري وتبسيط إجراءاته ورفع مستوى كفاءته.

وشهدت الورشة، التي عُقدت في مقر دائرة التسجيل العقاري، مشاركة أكثر من 60 شخصاً من مختلف فئات العاملين في القطاع العقاري، حيث تم استعراض آليات استخدام المنصة والخدمات التي توفرها، بما يساهم في تسهيل الإجراءات، واختصار الوقت والجهد، وتحسين تجربة المستخدمين، وذلك دعماً لنمو القطاع وتعزيز تنافسيته.

وأوضح عبيد المظلوم، مدير إدارة تنظيم المشاريع العقارية بدائرة التسجيل العقاري بالشارقة، أن تنظيم هذه الورشة يأتي في إطار حرص الدائرة على دعم القطاع العقاري، باعتباره أحد الركائز الحيوية في اقتصاد الإمارة، مشيراً إلى أن تمكين المطورين العقاريين من استخدام الحلول الرقمية الحديثة يسهم في رفع كفاءة الأداء وتعزيز بيئة الاستثمار.

وأضاف عبيد المظلوم أن الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الدائرة تنسجم مع توجهات حكومة الشارقة نحو التحول الرقمي، مؤكداً استمرار العمل على تطويرها وتوسيع نطاقها بما يسهم في تبسيط الإجراءات ورفع كفاءة الأداء. كما أشار إلى أن تنظيم الورش والبرامج التدريبية يأتي في إطار تعزيز الثقافة العقارية الرقمية لدى العاملين في القطاع، بما يدعم استدامته ويعزز نموه.

وتندرج منصة "عقاري" تحت مظلة منصة الشارقة الرقمية، حيث تجمع الخدمات العقارية ضمن منظومة متكاملة متاحة عبر قنواتها الإلكترونية وتطبيقات الهواتف الذكية، بما يتيح للمتعاملين إنجاز معاملاتهم بكفاءة وموثوقية وفي وقت قياسي. كما توفر المنصة نقطة وصول موحّدة لمختلف الخدمات العقارية، وتسهم في تعزيز الشفافية وتكامل الجهود بين الجهات الحكومية، بما ينعكس إيجاباً على تجربة المتعاملين وبيئة الاستثمار.