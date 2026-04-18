غرف دبي تبحث تطوير حركة الاستثمارات بين دبي والفلبين

بحثت غرف دبي مع جهات اقتصادية وتجارية فلبينية سبل تطوير حركة الاستثمارات بين دبي والفلبين، وذلك خلال زيارة قام بها وفد غرف دبي برئاسة محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، إلى العاصمة الفلبينية مانيلا.

وعقد الوفد اجتماعاً مع غرفة التجارة والصناعة في الفلبين بمشاركة فرديناند إيه. فيرير، رئيس غرفة التجارة والصناعة في الفلبين لبحث فرص التعاون في تسهيل التجارة وتعزيز الاستثمارات عبر القطاعات الاستراتيجية، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي، والمدن الذكية.

كما التقى وفد غرف دبي مع رابطة الإدارة في الفلبين، حيث تم الاجتماع مع دونالد ليم، رئيس الرابطة.

وشارك في اللقاء أعضاء مجلس المحافظين في الرابطة، إلى جانب ممثلين عن لجنة التجارة الدولية والسياحة والاستثمارات التابعة لها، بالإضافة إلى عدد من الرؤساء السابقين للمنظمة وذلك لبحث فرص التعاون في مجالات اقتصادية متنوعة.

كما عقدت غرف دبي خلال الزيارة كذلك اجتماعات مع شركات فلبينية كبرى لعرض الميزات الاستثمارية للإمارة خاصة في قطاع الاقتصاد الرقمي والاستثمار العقاري وقطاع التجزئة.

وقال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: "نحرص على توسيع مستوى التعاون بين مجتمعي الأعمال في دبي والفلبين، واستكشاف فرص جديدة للعمل المشترك في القطاعات ذات الأولوية. وقد عكست اجتماعاتنا في مانيلا التزاماً مشتركاً بتعزيز أوجه التعاون وبناء روابط أقوى بين المؤسسات الرائدة والقطاع الخاص، بما يدعم تحقيق النمو الاقتصادي المستدام ".

وتأتي هذه الاجتماعات في إطار الجهود المستمرة لتعزيز التواصل مع الأسواق الاستراتيجية حول العالم، وفتح قنوات فعّالة للتعاون بين مجتمع الأعمال في دبي ونظرائه الدوليين، وتجسد التزام غرف دبي بدعم نمو الشراكات العابرة للحدود، وخلق فرص جديدة للتعاون الدولي.