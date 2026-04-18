ملتقى رائدات الأعمال الإماراتي الصيني يبحث فرص التعاون الاقتصادي

نظّم الاتحاد النسائي العام، بالتعاون مع شبكة المنظمات غير الحكومية الصينية للتبادلات الدولية، بدعم سفارة دولة الإمارات في جمهورية الصين الشعبية، ملتقى رائدات الأعمال الإماراتي - الصيني تحت شعار «ترابط القلوب عبر طريق الحرير».

يأتي ذلك ضمن الزيارة الرسمية لوفد الاتحاد إلى جمهورية الصين الشعبية، وفي إطار أنشطة مجلس رائدات الأعمال الإماراتي - الصيني.

وبمشاركة نخبة من القيادات النسائية ورواد الأعمال وممثلي المؤسسات الاقتصادية.

وأكد ليو يونغ، نائب الأمين العام لشبكة المنظمات غير الحكومية الصينية للتبادلات الدولية، أهمية تطوير قنوات التواصل بين المؤسسات.

وتعزيز دور المنصات المشتركة في دعم التعاون، لا سيما في مجالات تمكين المرأة في بيئة العمل.

واستعرض دور شبكة المنظمات غير الحكومية الصينية للتبادلات الدولية باعتبارها من أبرز المنظمات الاقتصادية الوطنية منذ تأسيسها عام 1979، مشيراً إلى إسهاماتها في دعم تطوير الشركات وتعزيز الابتكار المؤسسي؟

إضافة إلى حضورها في المنصات الدولية من خلال مشاركتها في منظمة العمل الدولية التي تضم 187 دولة عضواً، وعضويتها في مجلس أصحاب العمل المكون من 112 عضواً،.

وانضمامها إلى المنظمة الدولية لأصحاب العمل التي تضم أكثر من 150 منظمة في أكثر من 140 دولة، فضلاً عن مشاركتها في قمة مجموعة العشرين للأعمال «B20» منذ عام 2020.

وأكدت نورة خليفة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، أن الملتقى يشكّل منصة لتعزيز التواصل وتوسيع مجالات التعاون في الاقتصاد وريادة الأعمال بين الجانبين.

مشيرة إلى أن انعقاده يأتي في إطار جهود الاتحاد لتطوير عمل مجلس رائدات الأعمال الإماراتي - الصيني.

وأضافت أنه انطلاقاً من توجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، يواصل الاتحاد دعم المبادرات التي تعزز تمكين المرأة.

وتوسّع أثرها على المستوى العالمي، وترسّخ حضورها في القطاعات الحيوية، بما يعكس دورها شريكاً فاعلاً في مسيرة التنمية.

وأكدت المستشارة آمنة الحمادي، نائب سفير دولة الإمارات في جمهورية الصين الشعبية، أهمية هذه الملتقيات في دعم التواصل بين المؤسسات، وتعزيز فرص التعاون في مختلف القطاعات.