مستثمرون: الإمارات ترسخ مكانتها العالمية واحة للأمن والاستقرار

أكد مستثمرون صلابة بيئة الأعمال في الدولة وقدرتها على الاستمرار في النمو والحفاظ على استقرارها الاقتصادي.

وأشاروا إلى أن الإمارات رسخت مكانتها العالمية بيئة جاذبة للاستثمار وواحة للأمن والاستقرار.

وقال زايد البداد، الرئيس التنفيذي لمجموعة البداد القابضة، إن الإمارات رسخت مكانتها العالمية واحة للأمن والاستقرار وهو ما يشكل عاملاً حاسماً في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية على حد سواء.

وأكد أنه بفضل السياسات الاقتصادية المرنة والرؤية الاستراتيجية للقيادة الرشيدة استطاعت الدولة أن تخلق بيئة أعمال محفزة قادرة على امتصاص الصدمات والتعامل مع الأزمات بكفاءة عالية.

وقال إن التسهيلات الحكومية والإجراءات المرنة التي توفرها الإمارات أسهمت في دعم نمو الأعمال وتوسعها ما مكّن الشركات الوطنية من تعزيز حضورها في الأسواق الإقليمية والعالمية بفضل الدور المحوري الذي تلعبه الموانئ الإماراتية.

حيث تعد من بين الأكثر تطوراً على مستوى العالم سواء في التقنيات الحديثة أو القدرة الاستيعابية أو سرعة إنجاز العمليات الأمر الذي ينعكس إيجاباً على كفاءة عمليات التصدير وإعادة التصدير.

وأشار إلى أن حركة الأسواق داخل الدولة تسير بوتيرة طبيعية وشهدت بعض القطاعات نمواً ملحوظاً نتيجة زيادة الطلب خاصة في مجالات الطاقة والخدمات اللوجستية والصناعة.

وأكد أن مواصلة الشركات خططها التوسعية واستمرار الاستثمارات في التدفق إلى الأسواق المحلية والخارجية بفضل وضوح التشريعات وسرعة اتخاذ القرار والدعم الحكومي المستمر للقطاع الخاص ما يعزز من قدرة الشركات على التكيف مع مختلف الظروف.

وأكد الدكتور خالد النابلسي، رئيس مجلس إدارة مجموعة مجموعة التميت باور سليوشن المتخصصة في تصنيع المولدات الكهربائية بالمنطقة الحرة بالشارقة، أن بيئة العمل في الإمارات نموذج يحتذى به في الاستقرار والمرونة.

حيث تتوافر بنية تحتية متطورة وتشريعات مرنة ودعم حكومي يعزز من استمرارية الأعمال حتى في أصعب الظروف.

وقال، إن المصنع يواصل إنتاجه بشكل منتظم مع الالتزام الكامل بمعايير الجودة والتسليم في المواعيد المحددة دون أي تأثير يذكر على حجم الإنتاج أو كفاءة التشغيل.

وأوضح فيما يتعلق بارتفاع تكاليف الإنتاج والشحن عالمياً، أن المجموعة نجحت في امتصاص جزء كبير من هذه الزيادات بما يضمن عدم تحميل العملاء أعباء إضافية، وهو ما يعكس التزام الشركة بالحفاظ على علاقاتها طويلة الأمد مع شركائها، وحرصها على استقرار السوق المحلي والإقليمي.