بمكاسب 32.5 ملياراً.. «سوق دبي» الأفضل أداء خليجياً للأسبوع الثاني على التوالي

تصدر مؤشر سوق دبي مكاسب الأسواق الخليجية للأسبوع الثاني على التوالي، وأضاف السوق مكاسب ناهزت 32.5 مليار درهم، مرتفعاً 4.76% في 5 جلسات، فيما صعدت مؤشرات الكويت 3.25%، والبحرين 2.37%، ومسقط 2.13%، والسعودية 1.86%، وسوق أبوظبي 0.84%، وقطر 0.69%.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة في سوق دبي إلى 981.35 مليار درهم بنهاية جلسة اليوم من 948.9 مليارات درهم بنهاية جلسة الجمعة الماضي.

