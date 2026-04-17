أعمال

بمكاسب 32.5 ملياراً.. «سوق دبي» الأفضل أداء خليجياً للأسبوع الثاني على التوالي

محمد عباس

تصدر مؤشر سوق دبي مكاسب الأسواق الخليجية للأسبوع الثاني على التوالي، وأضاف السوق مكاسب ناهزت 32.5 مليار درهم، مرتفعاً 4.76% في 5 جلسات، فيما صعدت مؤشرات الكويت 3.25%، والبحرين 2.37%، ومسقط 2.13%، والسعودية 1.86%، وسوق أبوظبي 0.84%، وقطر 0.69%.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة في سوق دبي إلى 981.35 مليار درهم بنهاية جلسة اليوم من 948.9 مليارات درهم بنهاية جلسة الجمعة الماضي.

