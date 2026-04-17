«سوق أبوظبي» يستعرض فرص النمو خلال «مهرجان ريادة الأعمال»

يستعرض سوق أبوظبي فرص النمو أمام رواد الأعمال والمستثمرين خلال «مهرجان أبوظبي العالمي لريادة الأعمال».

ويستقطب «مهرجان أبوظبي العالمي لريادة الأعمال» أكثر من 20000 زائر بمشاركة أكثر من 100 متحدث عالمي، في الفترة من 20 إلى 22 أبريل 2026 ويجمع رواد الأعمال والمبتكرين والمستثمرين وصناع القرار ضمن مبادرة نوعية تسهم في تسريع بناء اقتصاد قائم على المعرفة ودعم مسارات النمو المستدام. وخلال المهرجان، سيعمل السوق على تفعيل التواصل مع شركات الوساطة، بما يتيح للمشاركين تعميق فهمهم لآليات السوق، وإدارة المخاطر، واعتماد نهج استثماري منضبط.

وأعلنت مجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية تعاونها مع «مهرجان أبوظبي العالمي لريادة الأعمال» بصفتها «شريك أسواق رأس المال»، في إطار جهودها لتعزيز الثقافة المالية، وتنمية المهارات الاستثمارية، وترسيخ الوعي المالي لدى الجيل القادم من رواد الأعمال والمستثمرين.

المواهب

وقال عبدالله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية: «تتمتع الإمارات بوفرة في المواهب والأفكار الطموحة، فيما تواصل أبوظبي ترسيخ موقعها مركزاً عالمياً لريادة الأعمال وتدفق رؤوس الأموال. ويشكل سوق أبوظبي للأوراق المالية إحدى الركائز الأساسية في المنظومة المالية، من خلال إطار متكامل يدعم رواد الأعمال والمتعاملين في السوق. ويسهم ربط رواد الأعمال والمستثمرين بأسواق رأس المال في دعم نمو الأعمال وتنمية الثروات، وتمكين الشركات من التوسع والتحول إلى شركات مدرجة ذات حضور عالمي، بما يدعم الرؤية الاقتصادية طويلة الأمد لإمارة أبوظبي». وأضاف: «نأمل أن يسهم تبادل الرؤى والمعارف المالية في إعداد جيل يمتلك فهماً عميقاً لأساسيات السوق، ويتبنى نهجاً قائماً على بناء القيمة على المدى الطويل والاستثمار المسؤول، وقادراً على المنافسة على المستوى العالمي».

وسيعمل فريق سوق أبوظبي للأوراق المالية على توجيه الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات التي تحقق نمواً متسارعاً نحو فهم منظومة الطروحات العامة الأولية وآلية الإدراج، مع تسليط الضوء على السوق الرئيسي وسوق النمو كمسارات رئيسية لدعم توسع الأعمال وتحويلها إلى شركات قادرة على المنافسة عالمياً. ويوفر السوق دعماً متكاملاً يشمل مختلف المراحل، بدءاً من الاستشارات ما قبل الإدراج وصولاً إلى خدمات علاقات المستثمرين بعد الإدراج، بما يعزز الحوكمة ويسهم في تحقيق قيمة مستدامة.