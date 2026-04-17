"دبي الجنوب" تطلق حزمة حوافز لدعم الشركات في المنطقة الحرة

أطلقت دبي الجنوب مجموعة جديدة من الحوافز الموجهة للشركات العاملة ضمن منطقتها الحرة، في خطوة تعكس التزامها المستمر بدعم مجتمع الأعمال والحفاظ على وتيرة النشاط الاقتصادي.

وتأتي المبادرة انسجاماً مع جهود مجلس المناطق الحرة في دبي الرامية إلى تعزيز تنافسية ومرونة بيئة المناطق الحرة في الإمارة، من خلال تقديم حلول عملية تسهم في تسهيل استمرارية الأعمال وتخفيف الأعباء التشغيلية على الشركات.

وتشمل الحوافز دعماً لعمليات تأسيس الشركات الجديدة، وتسهيل تجديد التراخيص بالإضافة إلى إعفاءات من غرامات التأخير المرتبطة بتجديد الرخص.

استمرارية العمليات

وقال نبيل الكندي، المدير التنفيذي لدبي الجنوب: "نواصل العمل على دعم الشركات العاملة في دبي الجنوب من خلال إطلاق مبادرات تسهم في تسهيل النمو واستمرارية العمليات. وتأتي هذه الحوافز استكمالاً لجهودنا المستمرة لتعزيز منظومتنا المتكاملة، بما في ذلك حزمة التسهيلات التي تم إطلاقها مؤخراً لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في مجمع الأعمال. كما تنسجم الخطوة مع رؤية قيادتنا الرشيدة والتوجهات الاقتصادية لدولة الإمارات، وتعكس التزامنا المستمر بالحفاظ على زخم واستمرارية الأعمال وتعزيز الثقة في بيئة الاستثمار."

وتواصل دبي الجنوب استقطاب قاعدة متنوعة من الشركات الإقليمية والعالمية، مستفيدة من موقعها الإستراتيجي، وبنيتها التحتية المتكاملة، وبيئتها التشغيلية السلسة التي تدعم نمو الأعمال على المدى الطويل.

وتؤكد الخطوة حرص دبي الجنوب على توفير بيئة أعمال مرنة وداعمة تراعي احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، وتسهم في تحقيق الأهداف الاقتصادية الأشمل لإمارة دبي.