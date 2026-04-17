«بارينغز» تفتتح مكتباً في أبوظبي لتعزيز حضورها بالشرق الأوسط

ويسمح لنا الوجود المحلي بخدمة عملائنا بشكل أفضل والعمل معهم كشركاء لاغتنام الفرص عبر أسواق الائتمان العالمية».
من جانبه قال وليد زامل، المدير الإداري ورئيس منطقة الشرق الأوسط في مجموعة العملاء العالمية لدى «بارينغز»: «يمثل هذا التوسع محطة مهمة في استراتيجيتنا لبناء حضور قوي في المنطقة، ويجدد التزامنا تجاه شركائنا الموثوقين. وتُعد أبوظبي مركزاً مالياً رئيسياً، وركيزة أساسية في استراتيجية بارينغز للشرق الأوسط».
وقال أرفيند رامامورثي، رئيس شؤون تطوير الأسواق في أبوظبي العالمي (ADGM): «يسرنا الترحيب بشركة «بارينغز» ضمن منظومة أبوظبي العالمي (ADGM). ويعكس قرارهم استمرار اهتمام كبرى الشركات العالمية باختيار أبوظبي مركزاً للنمو الإقليمي والدولي.
ومع إطار تنظيمي قوي وروابط وثيقة برأس المال الإقليمي يواصل أبوظبي العالمي دعم مديري الأصول والثروات مع توسع في حضورهم، والاستفادة من الفرص في المنطقة وخارجها».