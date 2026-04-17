الاتحاد النسائي يوسع شراكاته الاقتصادية الداعمة لتمكين المرأة

واصل وفد من الاتحاد النسائي العام برنامج زيارته الرسمية إلى جمهورية الصين الشعبية، بعقد سلسلة من الاجتماعات مع عدد من الجهات الصينية الرائدة في مجالي ريادة الأعمال وتجارة الخدمات، وذلك بدعم من سفارة دولة الإمارات في بكين، في إطار تعزيز التعاون المؤسسي، وتوسيع الشراكات الاقتصادية الداعمة لتمكين المرأة.

جاء ذلك في إطار حرص الاتحاد على تفعيل دور مجلس رائدات الأعمال الإماراتي - الصيني، بما يعزز التعاون الصناعي والاقتصادي والتنموي بين الجانبين، إذ يندرج المجلس ضمن مبادرة «مجالس رائدات الأعمال الإماراتيات في الدول الصديقة»، التي أطلقها الاتحاد برعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، دعماً لحضور المرأة الإماراتية على المستوى الدولي، وتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي.

وشهدت الاجتماعات لقاء الجمعية الصينية لرائدات الأعمال، التي تعد من المؤسسات المحورية في دعم رائدات الأعمال، وتعزيز دور المرأة في التنمية الاقتصادية.

وتناول اللقاء استعراض تجربة الاتحاد النسائي العام في تمكين المرأة الإماراتية، بجانب التعريف بجهود الجمعية الصينية ومبادراتها في دعم القيادات النسائية في مختلف القطاعات.

كما تضمن الاجتماع نقاشاً مفتوحاً حول فرص التعاون المستقبلية، مع التركيز على تبادل الخبرات في تطوير بيئات الأعمال الداعمة للمرأة، وتعزيز الأطر المؤسسية، التي تسهم في تمكينها اقتصادياً، بما يعكس التوجهات المشتركة للبلدين في دعم دور المرأة شريكاً فاعلاً في التنمية المستدامة.

وعقد الوفد اجتماعاً مع الجمعية الصينية لتجارة الخدمات، حيث جرى بحث آفاق التعاون في مجالات الاقتصاد الرقمي، والتجارة الإلكترونية عبر الحدود.