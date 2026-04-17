«سيدات أعمال الإمارات» يطلق مبادرة «تعزيز»



أطلق مجلس سيدات أعمال الإمارات، الذي يعمل تحت مظلة اتحاد غرف الإمارات، مبادرة «تعزيز» ضمن خطته الاستراتيجية، وذلك بهدف تطوير المعرفة والخبرة وتنمية القدرات القيادية والمهنية لرائدات الأعمال في الدولة.

وتهدف المبادرة إلى تمكين عضوات مجلس سيدات أعمال الإمارات والمجالس المحلية من خلال منظومة متكاملة من البرامج التدريبية المتخصصة، وجلسات الإرشاد المهني، ونقل الخبرات.

وأكدت عائشة محمد سعيد الملا، رئيسة مجلس سيدات أعمال الإمارات، أن إطلاق مبادرة «تعزيز» يمثل خطوة استراتيجية لدعم رائدات الأعمال وتنمية قدراتهن القيادية والمهنية، مشيرة إلى أن المبادرة توفر منصة متكاملة لنقل المعرفة وتبادل الخبرات وبناء الشراكات.

وأوضحت الدكتورة أمل عبدالله الهدابي، النائب الأول لرئيس مجلس سيدات أعمال الإمارات، أن المبادرة تركز على تطوير مهارات رائدات الأعمال من خلال برامج تدريبية نوعية وجلسات إرشاد عملية، بما يسهم في رفع جاهزية المشاريع النسائية للتوسع وتعزيز تنافسيتها.

وأشارت الدكتورة آمنة خليفة، النائب الثاني لرئيس مجلس سيدات أعمال الإمارات، إلى أن مبادرة «تعزيز» تدعم التمكين الاقتصادي للمرأة عبر بناء شبكة داعمة لرائدات الأعمال وتعزيز فرص التعاون والشراكات، بما يسهم في تحقيق الاستدامة ونمو المشاريع النسائية.