«الاقتصاد والسياحة» تعزز نمو الشركات الناشئة وتمكين ريادة الأعمال

نظمت وزارة الاقتصاد والسياحة طاولة مستديرة عبر الاتصال المرئي تحت عنوان «تعزيز نمو الشركات الناشئة وتمكين منظومة ريادة الأعمال»، والتي هدفت إلى توفير منصة حوارية لتبادل الرؤى والخبرات حول ممكنات بيئة ريادة الأعمال الإماراتية، ومناقشة الفرص المتاحة أمام الشركات الناشئة، لا سيما تلك التي تقودها رائدات الأعمال، بما يسهم في دعم نموها وتوسعها في الأسواق المحلية والعالمية.

حضر الطاولة المستديرة بدرية الميدور، الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة في وزارة الاقتصاد والسياحة، إلى جانب ممثلين عن جهات وشركات وطنية والقطاع الخاص. وأكدت بدرية الميدور أن الإمارات، انطلاقاً من رؤية قيادتها الرشيدة، تؤمن بأن قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال يشكل محركاً رئيسياً لبناء اقتصاد المستقبل القائم على المعرفة والابتكار والتنوع والتنافسية، مشيرة إلى أن هذا التوجه يعكس التزام الدولة الراسخ بتعزيز استدامة الاقتصاد الوطني ودعم تنوعه، وتحفيز مسارات نموه المستدام.

وقالت الميدور: «تواصل وزارة الاقتصاد جهودها في تطوير منظومة تشريعية وتنظيمية متقدمة لدعم ريادة الأعمال الوطنية، وتعزيز التواصل الفعّال مع رائدات الأعمال، والاستماع للتحديات التي تواجههن، والعمل مع الشركاء على إيجاد حلول عملية وسريعة لها».

واستعرضت بدرية الميدور حزمة من المبادرات والمشاريع، التي تنفذها وزارة الاقتصاد والسياحة لتمكين ريادة الأعمال النسائية، مع تسليط الضوء على البرامج الداعمة لتطوير مهارات رائدات الأعمال، لا سيما من خلال البرنامج الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، كما تناولت الجهود المبذولة لتعزيز فرص وصول رائدات الأعمال إلى التمويل والأسواق.

وقدم «مصرف الإمارات للتنمية» عرضاً حول أدوات التمويل المتاحة وآليات إتاحة رأس المال، والحلول العملية، التي تسهم في تسهيل وصول الشركات الناشئة إلى مصادر التمويل المختلفة.

وتناولت المناقشات إجراءات بنك «الإمارات دبي الوطني» NBD لدعم رائدات الأعمال مثل الإعفاء من رسوم تأجيل القروض، وخدمة الشحن الدولي لتوصيل بطاقات الأعمال، وخصم 30 % على رسوم خطابات الاعتماد والضمان.