الرسائل التفاعلية القناة الأولى للاستثمار في الإمارات

أكدت دراسة جديدة من إعداد بوسطن كونسلتينج جروب و«ميتا»، أن دولة الإمارات بدأت مرحلة جديدة ومحورية من التفاعل مع العملاء، حيث باتت الرسائل التفاعلية القائمة على الذكاء الاصطناعي، أبرز قناة رقمية مستخدمة للتواصل مع العملاء.

وتفيد 55% من أكبر الشركات القائمة في دولة الإمارات، بأنّ الرسائل التفاعلية (عبر تطبيق «واتساب» مثلاً)، ستكون القناة الأولى التي سيجري الاستثمار فيها بشكل أساسي خلال السنوات الخمس المقبلة، متفوّقة بفارق كبير على رسائل البريد الإلكتروني (13%)، ومنصّات التجارة الإلكترونية (13%).

وتظهر دراسات الحالة في الإمارات، أنّ تطبيق «واتساب» يسجّل معدلات اطلاع على الرسائل أعلى بمرتين من معدلات الاطلاع على رسائل البريد الإلكتروني، وعائداً على الإنفاق الإعلاني أفضل بثلاث مرات من عائد الرسائل النصية القصيرة، ونجاحاً أكبر بنسبة 12% في التحقّق من هوية المستخدم عبر إرسال رمز لمرّة واحدة.

ويُعدّ توجّه سلسلة متاجر لولو هايبر ماركت نحو إحداث نقلة نوعية في تفاعلها مع العملاء، عبر تحويل نقاط الاتصال الرئيسة إلى تطبيق «واتساب»، خير مثال على ذلك.

فبعد هذه الخطوة، سجّلت متاجر لولو خلال 15 شهراً معدلات تفاعل مع العملاء أعلى بكثير، مقارنةً بكافة قنوات التسويق الأخرى، علماً بأنها نجحت أيضاً في تفادي دفع ملايين الدولارات التي كانت تنفقها سابقاً لطباعة المنشورات الورقية.

وخلال هذه الفترة بالتحديد، حقّقت سلسلة المتاجر تفاعلاً أعلى بمعدل 10 أضعاف مع العملاء عبر تطبيق «واتساب»، مقارنةً بوسائل التواصل الاجتماعي الأخرى، والرسائل النصية القصيرة والإعلانات المدفوعة، فضلاً عن تسجيل نسبة 79% من الاطلاع على الرسائل الموجّهة للعملاء وإيعاز أكثر من 4 ملايين عملية تسجيل في برامج الولاء مباشرةً إلى تطبيق «واتساب».