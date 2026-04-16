"تابي" تحصل على ترخيص تسهيلات القيم المخزنة في الإمارات

حصلت تابي، منصة الخدمات المالية الرقمية، على ترخيص تسهيلات القيم المخزنة من مصرف الإمارات المركزي، مما يمنح الشركة الصلاحية القانونية لحفظ أموال العملاء وطرح مجموعة جديدة من المنتجات المالية، بما في ذلك حسابات الإنفاق والبطاقات وأدوات إدارة الأموال.

وتمثل الخطوة محطة مهمة في مسيرة تطور تابي نحو التحول إلى تطبيق متكامل للخدمات المالية في دولة الإمارات، حيث تقدم خدماتها لملايين العملاء. ويوفر الترخيص للشركة إمكانية دمج الخدمات المالية اليومية، بما في ذلك عمليات الإنفاق والتحويل وإدارة الأموال، ضمن منصة واحدة تحظى بثقة العملاء ويعتمدون عليها بشكل منتظم.

و قال حسام عرب، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة تابي:"يعتمد ملايين الأشخاص في الإمارات على تابي للحصول على خيارات دفع مرنة. ويتيح لنا هذا الترخيص توسيع نطاق خدماتنا لنتجاوز حلول الائتمان، ونقدم لعملائنا تجربة مالية متطورة تفوق توقعاتهم".

وتمتلك تابي اليوم ترخيصَين تنظيميين مباشَرين لمزاولة أنشطتها ويسهم اليوم حصولها على ترخيص تسهيلات القيم المخزنة في الإمارات في تعزيز الأسس التنظيمية للشركة، مما يمكنها من تطوير وإطلاق منتجات مالية في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي ضمن بنيتها التحتية.