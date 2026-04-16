"الإمارات دبي الوطني" ينجح في إتمام تمويل مشترك بـ250 مليون دولار لـ"دار جلوبال"



أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، عن نجاحه في ترتيب وتنسيق تسهيلات قرض مشترك لأجل بقيمة 250 مليون دولار أمريكي لصالح شركة "دار جلوبال"، المطوّر العالمي للمشاريع العقارية الفاخرة والمدرجة في بورصة لندن، ضمن صفقة حملت اسم ("مشروع راديوم 2") وتأتي هذه الصفقة في إطار دعم خطط "دار جلوبال"، المملوكة بحصة أغلبية لشركة “دار الأركان” للتطوير العقاري، لتعزيز توسعها في الأسواق العالمية الرئيسية، وتمكينها من تسريع تنفيذ مشاريعها الحالية والمضي قدماً في فرص تطوير جديدة.

وتولى بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال مهام المنسق الرئيسي المشترك ومدير الاكتتاب ووكيل الوثائق الحصري، بما يعكس دوره المحوري في إتمام الصفقة. كما جرى تنفيذ التمويل بالتنسيق مع عدد من البنوك الإقليمية، وهيكلته بما يوفر مرونة مالية تدعم احتياجات الشركة وخططها المستقبلية.

وأكد بنك الإمارات دبي الوطني أن الصفقة تعكس قدراته في هيكلة وتوزيع التمويلات المشتركة واسعة النطاق، وترسخ مكانته كشريك موثوق لقطاع التطوير العقاري في المنطقة وخارجها، في ظل استمرار الزخم في أسواق العقارات العالمية.

وقال أحمد القاسم، رئيس الخدمات المصرفية للأعمال للمجموعة في البنك، إن هذه الصفقة تعزز ثقة المؤسسات المالية العالمية في قدرات البنك على ابتكار وتنفيذ حلول تمويلية متكاملة، مشيراً إلى أن الإقبال القوي من المقرضين يعكس قوة شبكة علاقات البنك والطلب المتزايد على التمويلات المرتبطة بقطاع العقارات. وأضاف أن التسهيلات صُممت بما يتماشى مع طموحات "دار جلوبال"، وبما يدعم نمو قطاع العقارات الفاخرة في الأسواق الدولية.

ومن جانبه، قال زياد الشعار، الرئيس التنفيذي لشركة “دار جلوبال”، إن التمويل المشترك يضم مجموعة من المؤسسات المالية الداعمة لاستراتيجية نمو الشركة، موضحاً أنه سيسهم في تعزيز السيولة وتوفير مرونة أكبر لتطوير المشاريع الحالية، مع الاستمرار في نهج منضبط لاستكشاف فرص جديدة في الأسواق العالمية.

ويؤكد هذا الإنجاز الدور الريادي لبنك الإمارات دبي الوطني في مجال التمويل المشترك، وقدرته على قيادة عمليات تمويل معقدة بكفاءة عالية، بما يعزز دعمه لخطط النمو والتوسع لعملائه محلياً ودولياً.