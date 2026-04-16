ناسداك دبي تسجل 18 إدراجاً لأدوات الدخل الثابت بقيمة 8 مليارات دولار في الربع الأول 2026





أعلنت ناسداك دبي عن تسجيل 18 إدراجاً لأدوات دخل ثابت، خلال الربع الأول من عام 2026، بقيمة تجاوزت 8 مليارات دولار أمريكي، ليرتفع إجمالي القيمة القائمة للإدراجات إلى نحو 149 مليار دولار، ويعكس هذا الأداء استمرار الزخم في نشاط الإصدارات وعمق الطلب الاستثماري، بما يعزز مكانة البورصة منصة رائدة لربط أسواق رأس المال العالمية.

وشهدت الفترة نشاطاً مدفوعاً بالصفقات المنفذة خلال الشهرين الأولين من العام، إلى جانب استمرار الدعم من برامج التمويل القائمة، ما أسهم في الحفاظ على وتيرة قوية لإدراج أدوات الدين.

وأظهرت بيانات الربع الأول عمقاً متزايداً في السوق، حيث بلغت القيمة الإجمالية للإدراجات 149 مليار دولار، منها 105 مليارات دولار صكوك، و44 مليار دولار سندات، ما يعزز موقع ناسداك دبي أحد أبرز مراكز إدراج الصكوك عالمياً.

كما تميز النشاط بتنوع واضح في قاعدة المصدرين، إذ شكلت الجهات الإماراتية 67 % من إجمالي الإدراجات، مقابل 33 % لجهات دولية، وشملت الإصدارات كيانات حكومية اتحادية، ومؤسسات متعددة الأطراف مثل بنك التنمية الجديد، إلى جانب مؤسسات مالية وشركات في قطاعات الطيران والعقارات وغيرها.

وفي القطاع المالي شهد الربع الأول إصدارات بارزة من مؤسسات مثل بنك الإمارات دبي الوطني، شملت أدوات تمويل مستدامة كالسندات الخضراء والزرقاء والسندات الرقمية، إضافة إلى إصدارات بنك المشرق ضمن أدوات رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى (AT1)، واستمرار نشاط المصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية.

كما شملت الإصدارات جهات دولية متعددة الأطراف، أبرزها بنك التنمية الجديد، الذي نفذ أول إصدار له بقيمة ملياري دولار عبر ناسداك دبي، إلى جانب إدراجات للصندوق العربي للطاقة لدعم برامجه التمويلية في قطاع الطاقة.

وفي قطاع الشركات ضمت الإدراجات شركات مثل دبي لصناعات الطيران، و«يونايتد تيرا إنتربرايزز»، إضافة إلى مطوري عقارات مثل «بن غاطي» و«أمنيات»، ما يعكس تنوعاً قطاعياً في الوصول إلى أسواق التمويل.

كما واصلت حكومة دولة الإمارات تنفيذ إصدارات ضمن برامج الصكوك وسندات الخزينة، بما يدعم تطوير منحنى العائد بالدرهم الإماراتي، وتعزيز السيولة في السوق المحلية.

وعلى صعيد الابتكار برز التمويل المستدام أحد أهم محاور الربع الأول، من خلال استمرار إصدار السندات الخضراء والزرقاء، إلى جانب إدراج أول سندات رقمية أصلية لبنك الإمارات دبي الوطني، في خطوة تعكس تطور البنية التحتية للسوق، وتعزيز كفاءتها.

وقال عبد الواحد الفهيم، رئيس مجلس إدارة ناسداك دبي: «تواصل أسواق رأس المال في دبي إظهار مستويات متقدمة من القوة والاستقرار والنضج، مدعومة بمنظومة راسخة ومشاركة دولية متنامية. وبعد الإنجازات القياسية، التي حققتها البورصة في عام 2025، تحافظ ناسداك دبي على موقعها القوي لدعم مجموعة واسعة من الجهات المصدرة، مع توفير وصول آمن وفعّال إلى مصادر رأس المال الإقليمية والعالمية».

وقال حامد علي، الرئيس التنفيذي لناسداك دبي وسوق دبي المالي: «شهد الربع الأول من عام 2026 مشاركة مستمرة من مجموعة متنوعة من الجهات المصدرة، ما يؤكد عمق وموثوقية أسواق أدوات الدين في دبي. ويعكس تنوع الإصدارات عبر الجهات السيادية والجهات الدولية متعددة الأطراف والشركات قدرتنا على تلبية احتياجات التمويل المتطورة، وتعزيز الربط بين الفرص الإقليمية وطلب المستثمرين الدوليين».

النظرة المستقبلية

وتؤكد ناسداك دبي استمرارها في تعزيز موقعها مركزا عالمي لأدوات الدخل الثابت استناداً إلى أدائها المتميز بالمرونة خلال الربع الأول، وتواصل ترسيخ مكانتها وتبقى السوق مفتوحة بالكامل أمام احتياجات التمويل، مع توفير العمق الهيكلي اللازم لربط المُصدِرين بالسيولة العالمية. وإلى الأمام، تلتزم ناسداك دبي بتوسيع دورها الريادي وتعزيز مكانتها كمركز عالمي رائد للتمويل المبتكر والمستدام.