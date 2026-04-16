مجموعة "وصل" تطلق "سنترال بارك" في "وصل غيت" لتعزيز الحياة المجتمعية والرفاهية

أعلنت مجموعة وصل، إحدى أبرز شركات التطوير العقاري في الدولة، عن افتتاح “سنترال بارك"، إحدى أكبر الحدائق في المجمعات السكنية في الإمارة. وتقع الحديقة في مجتمع "وصل غيت" السكني بمنطقة جبل علي. ويعتبر إطلاق الحديقة الجديدة التي ستكون متاحة لسكان مجمعات وصل وللعامة على حدً سواء علامة بارزة في جهود وصل المستمرة لتحسين حياة السكان وتعزيز حياة الأسر وتقديم تجارب أفضل في المناطقة المفتوحة.

وتقع الحديقة الجديدة في قلب مجتمع "وصل غيت" لتكون مساحة للعائلات للاستراحة والاستمتاع بالأجواء الخارجية وتمثل مساحة مشتركة تفتح آفاقاً جديدة للحياة اليومية في الهواء الطلق؛ لتجمع بين الحركة والنشاط من جهة، ولحظات الهدوء والنشاطات الاجتماعية من جهة أخرى.

ويمتد المنتزه على مساحة تقارب 82,700 متر مربع، ليقدم بيئة نموذجية تعزز من تفاعل السكان مع مجتمعهم. ومع إعلان عام 2026 "عام الأسرة" وهي المبادرة التي تسلط الضوء على أهمية الترابط والرفاهية وجودة الحياة، تأتي "سنترال بارك" كدليل راسخ على تركيز مجموعة "وصل" المستمر على ابتكار بيئات تعزز الروابط الإنسانية، وتثري الحياة اليومية، وتحسّن من أسلوب حياة السكان. كما تدعم الحديقة أهداف "أجندة دبي الاجتماعية 33"، التي تولي أهمية قصوى للتماسك الأسري، والرفاهية الاجتماعية، وخلق بيئات شاملة تساهم في تقوية النسيج المجتمعي.

وتم تصميم المنتزه بعناية فائقة ليلبي احتياجات مختلف الفئات العمرية، حيث يضم مسارات مخصصة للجري وركوب الدراجات، وملاعب رياضية، وحديقة للتزلج، إلى جانب مناطق مخصصة للنزهات، ومدرج خارجي، ومنطقة مخصصة لعربات الطعام. وتتكامل هذه العناصر معًا لتجعل من "سنترال بارك" وجهة حيوية للاستخدام اليومي لتخلق لحظات لا تُنسى للعائلات. وبفضل تطويره باستخدام مواد مستدامة وصديقة للبيئة، يعكس المنتزه التزام "وصل" بإنشاء مساحات تركز على راحة الإنسان وتحافظ على البيئة في آن واحد.

يفتح "سنترال بارك" في "وصل غيت" أبوابه الآن للجميع، مما يدعم رؤية "وصل" الأوسع المتمثلة في تقديم مشاريع متكاملة تضع الرفاهية والتواصل وجودة الحياة على رأس أولوياتها.