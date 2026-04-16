"الموانئ والجمارك" تعزز استمرارية تزويد السفن بالمؤن والوقود في موانئ دبي ومناطق الرسو التابعة لها

أكدت سلطة موانئ دبي، التابعة لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، جاهزيتها المستمرة لتقديم خدماتها البحرية المتكاملة للسفن المتواجدة في موانئ الإمارة وفي مناطق رسو سلطة موانئ دبي على مدار الساعة، بما يضمن استمرارية العمليات بكفاءة عالية وتلبية مختلف احتياجات السفن.

وأوضحت السلطة أن منظومتها التشغيلية المتطورة تتيح تقديم حزمة شاملة من الخدمات البحرية، تشمل تزويد السفن بالوقود، وتوفير الإمدادات الغذائية والطبية، وخدمات تغيير الأطقم البحرية، إلى جانب مختلف المتطلبات التشغيلية، وذلك ضمن إجراءات سلسة تسهم في تعزيز كفاءة الأداء التشغيلي.

وفي هذا السياق، أكد الكابتن إبراهيم البلوشي، المدير التنفيذي لسلطة موانئ دبي، أن ذلك يأتي في إطار حرص السلطة على تعزيز وعي المتعاملين بتوفر الخدمات واستمراريتها، مشيراً إلى أن السلطة تعتمد نهجاً استباقياً في التواصل مع مشغلي وملاك السفن لضمان تلبية احتياجاتهم بشكل فوري.

وأضاف: "نواصل العمل على تقديم خدمات مرنة وسريعة الاستجابة تواكب متطلبات القطاع البحري، من خلال ربط السفن بمزودي الخدمات المعتمدين وتسهيل الوصول إلى مختلف الخدمات التشغيلية بكفاءة وموثوقية عالية، كما تقوم السلطة بالتنسيق المستمر مع مزودي الخدمات لضمان تكامل العمليات التشغيلية، وتعزيز جاهزية الموارد، وتقديم الخدمات بكفاءة عالية وفق أعلى معايير الجودة، بما يلبي احتياجات السفن بشكل فوري وفي مختلف الظروف."

وأشار إلى أن السلطة توفر قنوات تواصل مباشرة مع الجهات المعنية ومزودي الخدمات، بما يمكّن المتعاملين من تنسيق طلباتهم بسهولة ويسر، مؤكدًا أن مركز خدمة المتعاملين يعمل على مدار الساعة لضمان سرعة الاستجابة وجودة الخدمة.

وأكد البلوشي أن جاهزية سلطة موانئ دبي واستمرارية خدماتها تأتيان ضمن جهودها المتواصلة لدعم سلاسل الإمداد وتعزيز انسيابية الحركة الملاحية، بما يسهم في ترسيخ مكانة دبي كمركز بحري ولوجستي عالمي.