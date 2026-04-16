"دبي القابضة" و"الإمارات دبي الوطني" يدمجان التمويل المبكر في تجربة التملك العقاري

وقّعت شركة "دبي القابضة للعقارات" وبنك الإمارات دبي الوطني، المجموعة المصرفية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، مذكرة تفاهم لتوفير مجموعة من حلول التمويل العقاري المتكاملة للمشاريع السكنية قيد الإنشاء في شركات "مِراس" و"نخيل" و"دبي للعقارات".

يمثل هذا التعاون بين الجانبين تطوراً كبيراً في تجربة شراء المنازل قيد الإنشاء في دبي، إذ تتيح للعملاء المستوفين للشروط الحصول على حلول للتمويل العقاري مصممة خصيصاً لهم من المراحل الأولى عند شراء منازلهم قيد الإنشاء. ومن خلال دمج التمويل المنظم مباشرة في عملية البيع، توفر هذه المبادرة الشفافية والوضوح منذ البداية بشأن القدرة على تحمل التكاليف، وأسعاراً تنافسية، ومساراً أكثر سلاسة من الحجز وحتى التسليم.

وتُتاح هذه المبادرة للمقيمين وغير المقيمين في دولة الإمارات، وتخضع للموافقات التنظيمية اللازمة، وتهدف إلى تعزيز الشفافية وتقليل حالة عدم اليقين لدى المشترين، فضلاً عن دعم النمو المسؤول والمستدام في قطاع العقارات في دبي.

وتتجاوز "دبي القابضة للعقارات" بهذه الخطوة خطط الدفع التقليدية التي يتبناها المطورون العقاريون، حيث ستدمج عروض التمويل العقاري من بنك الإمارات دبي الوطني ضمن تجربة عملائها لشراء المنازل في مجموعة مشاريعها العقارية المتميزة. وسيستفيد المشترون الذين يحصلون على موافقة مبدئية على التمويل العقاري على شراء المنازل قيد الإنشاء، من زيادة الاستقرار المالي وتحسين إدارة السيولة طوال فترة الإنشاء.

كما تعزز هذه الشراكة طموحات دبي الحضرية والاقتصادية على المدى الطويل، بما يتماشى مع مستهدفات خطة دبي الحضرية 2040 الرامية لتعزيز إمكانية الوصول إلى السكن ودعم سوق عقاري يتسم بالمرونة وجودة التنظيم.

وبهذه المناسبة، قال خالد المالك، الرئيس التنفيذي لـ "دبي القابضة للعقارات": "يواصل سوق العقارات في دبي تطوره ليصبح معياراً عالمياً للنمو والاستثمار. ونسعى من خلال التعاون مع بنك الإمارات دبي الوطني، إلى تحسين آلية شراء المنازل قيد الإنشاء من خلال دمج مجموعة من حلول التمويل العقاري المنظمة مباشرةً في تجربة العميل عند الشراء. وتتميز هذه المبادرة بأنها تسهم في ترسيخ مسار شراء أكثر تنظيماً وقابلية للتنبؤ للمشترين على امتداد دورة تطوير المشروع".

ومن جانبه، قال مروان هادي، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات للمجموعة في بنك الإمارات دبي الوطني: "يسعدنا أن نتعاون مع ’دبي القابضة للعقارات‘ لتطوير آلية تمويل المنازل قيد الإنشاء في دبي. ولا شك أنه بتقديم حلول منظمة للتمويل العقاري منذ بداية شراء المنزل، فإننا نوفر بذلك لعملائنا مزيداً من الوضوح المالي والثقة عند اتخاذ قرار الشراء. تعكس هذه المبادرة التزامنا بتمكين التملك المستدام للمنازل، مع تعزيز الشفافية والإقراض المسؤول في سوق العقارات بدولة الإمارات العربية المتحدة".

تجدر الإشارة إلى أن دبي سجلت أكثر من 270 ألف تصرف عقاري بقيمة إجمالية بلغت 917 مليار درهم خلال العام 2025، حيث شكلت العقارات قيد الإنشاء أكثر من 70% من إجمالي الصفقات السكنية، وفقاً لبيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي. ومن المتوقع أن تعزز هذه الشراكة ثقة السوق وتدعم الطلب المتزايد على المشاريع السكنية عالية الجودة في جميع أنحاء الإمارة.