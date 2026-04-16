دبي الإسلامي يطلق مبادرة مصرفية لأبطال الخطوط الأمامية

أطلق دبي الإسلامي مبادرة دعم مالي مخصصة لأبطال الخطوط الأمامية في الدولة تحت شعار «نقف مع أبطالنا صفاً واحداً»، في خطوة تؤكد التزامه الراسخ بدعم الوطن، وتقدير الجهود الكبيرة، التي تبذلها الكوادر العاملة في الخطوط الأمامية، لمواصلة أداء واجبهم بمسؤولية وإخلاص في مختلف المواقع الحيوية والظروف الاستثنائية.

وتم تصميم هذه المبادرة لتقديم دعم فعّال وفوري، حيث توفر باقة متكاملة من التسهيلات المالية والمزايا المصرفية التفضيلية للكوادر المؤهلة ضمن عدد من الوزارات والجهات الحيوية، بما يسهم في دعم استقرارهم المالي وتلبية احتياجاتهم المصرفية الأساسية، تقديراً لدورهم المحوري في خدمة المجتمع، وانسجاماً مع حرص البنك والتزامه المستمر بدعم الأولويات الوطنية.

تستهدف المبادرة دعم نحو 25,000 من متعامليه الحاليين المؤهلين ضمن الخدمات المصرفية للأفراد، على أن تستمر حتى 30 يونيو 2026، وذلك وفقاً لمعايير الأهلية المعتمدة.

وفي إطار هذه المبادرة يمكن للمتعاملين المؤهلين الاستفادة من مجموعة من التسهيلات التي تغطي الاحتياجات المصرفية اليومية الأساسية، بما في ذلك تأجيل الأقساط لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر على بعض منتجات التمويل الشخصي وتمويل السيارات، دون أرباح أو رسوم، وذلك وفقاً للمعايير المعتمدة. كما تشمل المبادرة إعفاءات من الرسوم على بعض البطاقات، إضافة إلى دعم تعليمي من خلال خطة سداد ميسّرة للرسوم الدراسية لمدة ستة أشهر بدون رسوم.

أما بالنسبة للمتعاملين الجدد فتتجاوز المبادرة نطاق الانضمام الأولي لتقدم قيمة مضافة عبر مجموعة من المنتجات الرئيسية، تشمل خدمات صرافة مجانية في جميع فروع دبي الإسلامي في أنحاء الدولة، وتمويلاً سكنياً بدون رسوم، وأسعار تفضيلية على حلول التمويل للأفراد وخدمات الثروات والاستثمار المختارة، وقد تم تصميم هذه العروض بما يتماشى مع إطار تصنيف المتعاملين في دبي الإسلامي وشروط المبادرة، ليوفر تجربة مصرفية متميزة قائمة على تلبية الاحتياجات. وتمتد مزايا هذه المبادرة لتقدم للمتعاملين الجدد 50 جائزة إضافية مخصصة لهم، تبلغ قيمة كل منها 10 غرامات من الذهب ضمن حملة البنك الحالية «اربح حتى 10 كيلو غرامات من الذهب»، بالإضافة إلى مزايا معززة لأصحاب الحسابات المحولة للبنك، تقدم لهم مكافأة انضمام إضافية قدرها 20 % على حساب الراتب DIB XTRA.

وقال سانجاي مالهوترا، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد في دبي الإسلامي: «يجسد أبطال الصفوف الأمامية أسمى معاني الالتزام والعطاء والمسؤولية، ويعكسون نموذجاً مشرفاً لما تتميز به دولة الإمارات من جاهزية وتكاتف ووحدة في مواجهة مختلف الظروف. وفي الأوقات التي تتجلى فيها التحديات أو يهدد فيها استقرار الوطن تبرز مسؤولية المؤسسات في الاستجابة بوضوح ورؤية ثاقبة ودعم ملموس. ومن هذا المنطلق تأتي هذه المبادرة فرصة حقيقية لنجدد التزامنا ودعمنا للبلاد، من خلال تقديم تسهيلات دعم مالي عملي وملموس، تقديراً لجهود الصفوف الأمامية ودورهم الحيوي، ما يسهم في تلبية احتياجاتهم، وتعزيز استقرارهم المالي.

ويواصل دبي الإسلامي التركيز على تقديم حلول مالية مسؤولة قائمة على القيمة، تتماشى مع الأولويات الوطنية، وتواكب الاحتياجات المتطورة والمتنامية للمجتمعات التي نخدمها».

وامتداداً لجهوده المستمرة في خدمة المجتمع يواصل دبي الإسلامي أداء دور فاعل في دعم المنظومة الاقتصادية والاجتماعية في دولة الإمارات، من خلال مبادرات تجمع بين الحلول المصرفية والأثر الإيجابي، كما يؤكد البنك التزامه بالمسؤولية المؤسسية شريكاً موثوقاً على المدى الطويل، من خلال تقديم دعم يتسم بالمرونة والمسؤولية، ويتماشى مع الأولويات الوطنية.