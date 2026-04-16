«وان للتطوير» تستحوذ على قطعة أرض في جزيرة الريم

أعلنت شركة وان للتطوير العقاري، عن استحواذها على قطعة أرض استراتيجية في جزيرة الريم بأبوظبي، في خطوة نوعية تعكس تسارع خططها التوسعية في الدولة.

وتستعد الشركة خلال الفترة القريبة المقبلة للإعلان عن تطوير مشروع عقاري نوعي على هذه الأرض، ضمن أحد المشاريع التي تعتزم الشركة إطلاقها خلال العام 2026، وسيتميز المشروع بتقديم خدمات وحلول مدعومة بالذكاء الاصطناعي.

ويأتي ذلك في أعقاب النجاح الذي حققته الشركة في بيع كامل الوحدات السكنية لمشروع «وان ريزيدنس» الذي أطلقته في جزيرة الريم خلال شهر ديسمبر من العام الماضي.

وقال علي الجبيلي، المؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة وان للتطوير العقاري: «يمثل هذا الاستحواذ خطوة استراتيجية جديدة في مسيرة نمو الشركة، ويعكس رؤيتنا الرامية إلى ترسيخ حضور وان للتطوير العقاري في أبوظبي من خلال تطوير مشاريع نوعية في مواقع متميزة، تستجيب لتطلعات المستثمرين والمشترين الباحثين عن جودة أعلى، وتجربة سكنية أكثر تطوراً، وقيمة مستدامة على المدى الطويل».

ويواصل السوق العقاري في إمارة أبوظبي تعزيز مكانته كأحد أكثر الأسواق جاذبية في المنطقة، مدعوماً بما تتمتع به الإمارة من أمن واستقرار، وبنية تحتية متطورة، وبيئة أعمال نشطة، إلى جانب الطلب المتنامي على المشاريع السكنية الراقية التي توفر مستويات متقدمة من الراحة والخدمات والتكامل الحضري.

وتمثل هذه الأرض إضافة استراتيجية لمحفظة الشركة العقارية، بما توفره من مقومات تدعم تطوير مشروع سكني عصري يلبي تطلعات المستثمرين والمستخدمين النهائيين على حد سواء.

ومع إطلاق مشروع جديد على هذه الأرض، يرتفع عدد مشاريع وان للتطوير العقاري في العاصمة أبوظبي إلى مشروعين، مع توجه الشركة لإطلاق مزيد من المشاريع في أبوظبي ورأس الخيمة، إلى جانب مشاريع عقارية أخرى خارج الدولة.