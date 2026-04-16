تعزيز التعاون اللوجستي بين دبي وعُمان بحضور 360 شركة

نظمت غرفة تجارة دبي، بالتعاون مع فرع غرفة تجارة وصناعة عُمان في محافظة شمال الباطنة، ندوة حوارية لتعزيز التعاون اللوجستي بين مجتمعي الأعمال في دبي وسلطنة عُمان، بحضور أكثر من 360 من ممثلي شركات القطاع الخاص.

وبمشاركة محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، والمهندس سعيد بن علي العبري، رئيس مجلس إدارة فرع غرفة تجارة وصناعة عُمان بمحافظة شمال الباطنة، شهدت الندوة حواراً مفتوحاً، لمناقشة الفرص الناشئة، وسبل الارتقاء بالتعاون المشترك لتطوير حلول فعالة، تدعم قدرة الشركات على التعامل مع التحديات المستجدة، التي تشهدها سلاسل التوريد العالمية، بما يدعم انسيابية حركة التجارة البينية.

وشارك في الندوة مسؤولون من ميناء صحار ومركز عُمان للوجستيات والمدينة اللوجستية في سلطنة عُمان، والإدارة العامة للجمارك بشرطة عُمان السلطانية، بالإضافة إلى شركات متخصصة بخدمات النقل والشحن في سلطنة عُمان، إلى جانب ممثلي عدد من الشركات العاملة في دبي، ضمن مجموعة متنوعة من قطاعات الأعمال.

ويأتي تنظيم الندوة في إطار جهود غرف دبي لتعزيز مرونة التجارة البينية مع سلطنة عُمان، حيث قام وفد من الغرف خلال مطلع الشهر الجاري بزيارة ولاية صحار بمحافظة شمال الباطنة، وتم خلال الزيارة عقد اجتماع مع فرع غرفة تجارة وصناعة عُمان في محافظة شمال الباطنة، وذلك بهدف تطوير آليات العمل الثنائي لتطوير التعاون بين مجتمعات الأعمال في دبي وولاية صحار في مختلف القطاعات ذات الأولوية، بما يسهم في بناء فرص نوعية للشركات، وتعزيز نمو التبادل التجاري.

كما زار وفد الغرف ميناء صحار الصناعي، بالإضافة إلى مدينة صحار الصناعية (مدائن)، وتم خلال الزيارة بحث تعزيز انسيابية تدفق السلع والبضائع، ورفع كفاءة سلاسل الإمداد البينية، وتطوير التكامل اللوجستي بين دبي وولاية صحار بما يسهم في تحقيق الأهداف التنموية المشتركة.

وتندرج هذه الجهود في إطار التزام غرف دبي بتعزيز آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري بين دبي ودول العالم، وبناء مسارات نوعية للتعاون رفيع المستوى، وتطوير العلاقات الثنائية بين مجتمع الأعمال في دبي ونظرائه في الأسواق العالمية، بما يسهم في دعم الشراكات الاستراتيجية، وتعزيز التكامل القطاعي، بما يعزز مرونة اقتصاد دبي وجاهزية وكفاءة القطاع الخاص، لمواكبة التغيرات في البيئات الاقتصادية العالمية.