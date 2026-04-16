شركة صينية تنفذ مشروع «منصوري ريزيدينسيز» في دبي بـ 1.8 مليار درهم

أعلنت آمال، شركة التطوير العقاري عن تعيين شركة «سيتيك الشرق الأوسط للإنشاءات» كمقاول رئيسي لمشروع «منصوري ريزيدينسيز»، أول برج سكني في العالم يحمل توقيع العلامة التجارية العالمية المرموقة «منصوري».

يقع مشروع «منصوري ريزيدينسيز» في منطقة «ميدان هورايزون» بقيمة 1.8 مليار درهم، وهو عبارة عن برج سكني من 60 طابق، ومن المقرر إنجازه في الربع الأخير من عام 2028.

وتعمل «سيتيك الشرق الأوسط للإنشاءات» الشركة الأم ومقرها في الصين، عبر نخبة من الأسواق الرئيسية التي تغطي في أفريقيا، والشرق الأوسط، وأمريكا اللاتينية، وأوروبا، والصين، وقد أنجزت مشاريع متنوعة تشمل البنية التحتية، والمجمعات السكنية الراقية والمشاريع متعددة الاستخدامات، والمرافق الصناعية، ومبادرات التنمية الحضرية.

وقال عبدالله بن لاحج، رئيس مجلس إدارة شركة آمال: «منذ انطلاقنا وهدفنا يتمحور حول التعاون مع شركاء مميزين يشاركوننا طموحاتنا الرامية لتجاوز الحدود وإعادة صياغة معايير القطاع ككل. تشكّل الخبرات العالمية الراسخة لشركة «سيتيك الشرق الأوسط للإنشاءات»، وما تتمتع به من جذور وقوة مالية وهندسية، فضلاً عن التزامها الراسخ بالدقة والسلامة والابتكار، ركيزة أساسية تجعل منها الشريك الأمثل لتنفيذ مشروع «منصوري ريزيدينسيز». كما أن سجلهم الحافل في إنجاز طيف من المشاريع المعقدة والراقية في الأسواق الدولية الكبرى يتناغم تماماً مع هدفنا المتمثل في ابتكار مساحات تجمع بين روعة التصميم والقيمة المستدامة. من خلال هذه الشراكة، نسعى إلى تقديم مشروع تطويري عالمي المستوى، يجسد أرقى معاني الرقي والتميز التي تشتهر بها كل من آمال ومنصوري.»

ومن جهته، قال لي شنغ، المدير العام لشركة «سيتيك الشرق الأوسط للإنشاءات»: «نعتز للغاية بتعييننا المقاول الرئيسي لمشروع منصوري ريزيدينسيز من تطوير شركة آمال، هذا المشروع الريادي المصمم لإعادة صياغة مفهوم الحياة فائقة الفخامة في دبي. استناداً إلى خبراتنا وتجاربنا العريقة في تنفيذ المشاريع العمرانية الفخمة حول العالم، نلتزم بإرساء معايير جديدة في مجالات جودة البناء والسلامة والتنفيذ المستدام. تعكس هذه الشراكة رؤيتنا الرامية إلى خلق قيمة طويلة الأمد من خلال التميز الهندسي».

ومن جانبه، قال حميد كرايتشيان، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة آيانا القابضة: «بصفتها المقاول الرئيسي لمشروع منصوري ريزيدينسيز، تضمن شراكتنا مع شركة «سيتيك الشرق الأوسط للإنشاءات» تجسيد رؤيتنا الرامية إلى تشييد برج فائق الفخامة يرتكز في جوهره على التميز التصميمي، وذلك من خلال ضمان الحرفية الاستثنائية والاهتمام اللامتناهي بأدق التفاصيل. كما أن خبرة الشركة الواسعة في تنفيذ المشاريع التطويرية المعقدة والراقية على مستوى العالم تمنحنا ثقة راسخة بأن هذا المشروع سيلبي المعايير الصارمة التي يتوقعها مستثمرونا وسكاننا».

مع النشاط القوي في سوق العقارات بدبي خلال الربع الأول من عام 2026، لا يزال الطلب قوياً على المشاريع التطويرية المتميزة والقيّمة، مثل مشروع «منصوري ريزيدينسيز»، حيث بلغت مبيعات العقارات 176.7 مليار درهم، مسجلة ارتفاعاً في معدل التصرفات العقارية بنسبة 23.4% على أساس سنوي، في حين حافظت الأسعار ومعدل الطلب على الوحدات على المخطط على استقرارها. كما ينسجم هذا الطلب القوي مع تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الإمارات والصين، حيث وقّع الشركاء التعاون التجاري الرئيسي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.