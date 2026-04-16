نيكاي يصعد 1.54% وسط آمال عودة المفاوضات

ارتفع المؤشر نيكاي الياباني ‌اليوم ​الخميس ليقترب من أعلى مستوى له على الإطلاق، وسط تزايد الآمال في عقد ⁠المزيد من المفاوضات لإنهاء حرب إيران.

وصعد المؤشر نيكاي 225 ‌القياسي 1.54 بالمئة إلى 59030.78 نقطة مقتربا ‌من أعلى مستوى له ‌على الإطلاق عند ‌59332.43 نقطة ‌الذي سجله في 26 فبراير ​قبل ‌اندلاع ​الصراع في الشرق ⁠الأوسط. وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.96 ​بالمئة ⁠إلى ⁠3806.47 نقطة.

وعبر البيت الأبيض أمس الأربعاء ⁠عن تفاؤله إزاء إمكانية التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب مع إيران. وأغلقت مؤشرات وول ‌ستريت الرئيسية عند مستويات قياسية ​الليلة الماضية. وارتفع 175 سهما على المؤشر نيكي وانخفض 45 سهما.