حماية المستهلك بـ«اقتصادية عجمان» تعالج 97.2 % من الشكاوى بالربع الأول

حققت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان أداءً متقدماً في التعامل مع شكاوى وبلاغات حماية المستهلك خلال الربع الأول من عام 2026، مسجلة نسبة معالجة بلغت 97.2% ضمن الوقت المحدد، وذلك من إجمالي 3375 طلباً، في مؤشر يعكس كفاءة تشغيلية عالية وقدرة فعالة على تلبية احتياجات المتعاملين.

وأظهرت البيانات استقبال الدائرة 3008 شكاوى في قطاع حماية المستهلك، إلى جانب 367 بلاغاً رقابياً، ما يعكس مستوى التفاعل الكبير من قبل أفراد المجتمع وثقتهم المتنامية في قنوات التواصل والخدمات المقدمة، والتي باتت تشكل منصة رئيسية للتبليغ عن الممارسات المخالفة وتعزيز حماية الحقوق الاستهلاكية.

وأكدت الدائرة أن تحقيق هذه النسبة المرتفعة من الاستجابة يأتي نتيجة تطوير منظومة عمل متكاملة ترتكز على الكفاءة والجاهزية، حيث يتم التعامل مع آلاف الطلبات الواردة وفق آليات دقيقة تضمن سرعة الإنجاز وجودة المعالجة، بما يعزز من مستوى رضا المتعاملين ويرتقي بتجربتهم الخدمية.

فيما أشارت إلى حرصها المستمر على توفير قنوات متعددة وسهلة الاستخدام لاستقبال الشكاوى والبلاغات، مدعومة بكوادر مؤهلة قادرة على التعامل الفوري مع مختلف الحالات، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على تعزيز جودة الحياة وتحقيق مستويات أعلى من السعادة المجتمعية.

كما أوضحت «اقتصادية عجمان» أن هذا الأداء يعكس التزامها بتبني أفضل الممارسات في إدارة شكاوى المستهلكين، من خلال الاعتماد على التحول الرقمي وتسريع إجراءات الاستجابة والمتابعة الدقيقة، بما يسهم في ترسيخ الثقة بين المتعاملين والجهات الرقابية، ويدعم بيئة اقتصادية شفافة ومستدامة في إمارة عجمان.