دبي تعزز مكانتها مركزاً عالمياً للشوكولاتة الفاخرة و"لاديراخ" السويسرية تطلق مجموعتها الربيعية

ترسّخ دبي مكانتها اليوم مركزاً عالمياً رائداً لقطاع الشوكولاتة الفاخرة، حيث باتت وجهة مفضلة لأشهر العلامات الدولية، لا سيما العلامات السويسرية المعروفة بجودتها العالية، وحرفيتها الدقيقة في صناعة الشوكولاتة.

ويعود هذا الحضور المتنامي إلى البيئة التجارية المتطورة التي توفرها دبي، والتي تجمع بين القوة الشرائية المرتفعة، وتنوع الجنسيات، والبنية التحتية الحديثة لقطاع التجزئة، إضافة إلى شبكة واسعة من مراكز التسوق العالمية، التي تمنح العلامات الفاخرة منصات مثالية للوصول إلى جمهور متنوع من المستهلكين.

كما أسهم الموقع الاستراتيجي لدبي كمحور يربط بين الأسواق العالمية، إلى جانب سهولة تأسيس الأعمال ومرونة الأنظمة الاقتصادية، في تعزيز جاذبيتها لكبرى شركات الشوكولاتة الفاخرة، وعلى رأسها العلامات السويسرية التي وجدت في الإمارة سوقاً نابضاً بالنمو والطلب المتزايد على المنتجات الراقية.

ومع تنامي الإقبال على المنتجات الفاخرة وتجارب التسوق الراقية، لم تعد دبي مجرد سوق استهلاكي رئيس، بل أصبحت مركزاً إقليمياً لانتشار العلامات العالمية في قطاع الشوكولاتة، ومحطة أساسية في استراتيجيات توسعها في منطقة الشرق الأوسط.

وفي هذا السياق، كشفت علامة الشوكولاتة السويسرية الفاخرة لاديراخ، عن مجموعتها الموسمية الجديدة، بمناسبة فصل الربيع، في إطلاق يجمع بين الحِرفة السويسرية الدقيقة، وروح التجدّد والألوان الزاهية، مقدّماً تجربة ذوقية فاخرة لعشاق الشوكولاتة.

وتقدّم المجموعة الجديدة تصاميم أنيقة، مستوحاة من أجواء الربيع، تتضمن علباً مزينة بزخارف زهرية تحتوي على تشكيلة من الشوكولاتة المصنوعة يدوياً، بما يعكس هوية العلامة القائمة على الجودة والابتكار في فن صناعة الشوكولاتة.

وتبرز ضمن المجموعة علبة Blumenbox الوردية الجديدة، التي تضم 12 قطعة من الترافل بنكهات الفواكه، تشمل التوت العليق والتوت الأسود والمانجو، مع قلب ناعم من غاناش الفواكه، مغطى بأجود أنواع الشوكولاتة السويسرية، في مزيج يجمع بين الانتعاش والفخامة.

كما تشمل التشكيلة خيارات متنوعة، مثل FrischSchoggi Sticks Selection، وعلب Pralines & Truffles Flower Boxes، لتناسب مختلف الأذواق، من النكهات الكلاسيكية إلى التجارب المبتكرة.

وتقدّم لاديراخ من خلال هذه المجموعة تجربة متكاملة، تجمع بين الطعم الراقي والتقديم الفني، لتجسّد احتفالاً موسمياً بالحرفية السويسرية، ما يجعلها خياراً مثالياً للإهداء أو الاستمتاع بلحظات خاصة.

وتتوافر المجموعة الجديدة في متاجر العلامة داخل الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك دبي وأبوظبي والشارقة والعين، عبر عدد من أبرز مراكز التسوق.