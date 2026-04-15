«باركن» و«سيكيور باركنغ» توسعان منظومة المواقف الذكية في الإمارات



أعلنت «باركن»عن توقيع شراكة استراتيجية مع «سيكيور باركنغ»، بهدف توسيع بنية المواقف الذكية بدون حواجز على مستوى دولة الإمارات، في خطوة تعزز التحول نحو منظومات تنقل رقمية متكاملة.

وتستند هذه الشراكة إلى نجاح تجربة «سيتي ووك» في دبي، حيث تم تشغيل نظام مواقف متكامل بدون بوابات، يعتمد على تقنيات التعرف على المركبات والدفع الرقمي الفوري، ما أسهم في تحسين انسيابية الحركة، وتقليل الازدحام.

وتخطط الشركتان لتوسيع التعاون، ليشمل أكثر من 60 ألف موقف مركبة في مشاريع مستقبلية داخل الدولة، مدعومة بتكامل بين خبرة باركن التشغيلية ومنصاتها الرقمية، وخبرة سيكيور باركنغ العالمية في إدارة حلول المواقف الذكية.

وتدير «باركن» نحو 229 ألف موقف مرسّم في دبي، وتنفذ عشرات الملايين من معاملات المواقف سنوياً، ما يعكس حجم البنية التحتية الرقمية المتنامية، التي تعتمد عليها الإمارة في تطوير منظومة النقل الحضري.

كما تشمل الشراكة توسيع خدمات صفّ المركبات (Valet)، عبر دمجها داخل تطبيق ومحفظة باركن الرقمية، بما يتيح تجربة موحدة، تبدأ من دخول المواقف وحتى الدفع والخدمات المتميزة، في إطار تعزيز التكامل بين خدمات التنقل الذكي.

وفي تصريحه حول هذه الشراكة قال المهندس محمد عبدالله آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة باركن: «نجمع من خلال شراكتنا مع سيكيور باركنغ بين حجم المنصة الرقمية الأكثر تطوراً في دبي، والخبرة التشغيلية العالمية الموثوقة. إن هذا التعاون يسرّع انتقالنا نحو بنية تحتية بدون حواجز بالكامل، ويضع باركن في طليعة الابتكار بمجال التنقل الذكي في دولة الإمارات. إنها خطوة نوعية نحو إنشاء إطار قابل للتوسع يدعم رؤية الدولة للمدن الذكية، ويحدد معياراً جديداً للبنية التحتية لمواقف المركبات الحضرية».

ومن جانبه قال الدكتور نافين فالراني، المدير العام لمجموعة الشيراوي والرئيس التنفيذي لشركة سيكيور باركنغ الإمارات: «أصبح ركن المركبات بدون حواجز جزءاً أساسياً من البنية التحتية الحضرية، وليس مجرد ميزة توفر الراحة. وتوفر شراكتنا مع باركن فرصة استثنائية لوضع معيار جديد لكيفية تقديم خدمات التنقل الرقمية على نطاق واسع في جميع أنحاء دولة الإمارات، بما يحقق قيمة مضافة للمتعاملين، وقد بات الاهتمام بمفهوم المواقف بدون حواجز يتزايد كونها ميزة أساسية من بنية المدن الذكية، إذ تتيح التحليلات الفورية، والتخصيص الحيوي، والتكامل بين الشبكات، ومن خلال هذه الشراكة سنجمع قدرات منصة باركن الرقمية مع خبرة سيكيور باركنغ العالمية لإنشاء إطار قابل للتوسع لدمج المواقف بين القطاعين العام والخاص في الإمارات».