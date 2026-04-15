«اصنع في الإمارات» ينطلق في أبوظبي 4 مايو بمشاركة 12 قطاعاً صناعياً



تنطلق فعاليات النسخة الخامسة من «اصنع في الإمارات»، في مركز أدنيك أبوظبي من 4 ولغاية 7 مايو المقبل.

وتنعقد «اصنع في الإمارات 2026» تحت شعار «بنظهر أقوى»، والتي تستضيفها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وتنظمها مجموعة أدنيك، إحدى شركات مُدن، بالتعاون مع وزارة الثقافة ومكتب أبوظبي للاستثمار ومجموعة أدنوك.



وسيشهد «اصنع في الإمارات» في نسخته الجديدة العديد من المناقشات والدراسات المعمقة حول مستقبل القطاع الصناعي وفرص تعزيز نموه ومساهمته في الاقتصاد الوطني، حيث إنه من المتوقع خلال الفعالية العمل على إطلاق المبادرات الرامية لدعم الشركات للاستفادة من المُمكنات والمزايا المقدمة على مستوى بيئة الأعمال، والتحول التكنولوجي، والتمويل التنافسي، والاستدامة الصناعية.

ومن المتوقع أن تسهم هذه النسخة من «اصنع في الإمارات»؛ التي تُعّد الأضخم من حيث المشاركة والمساحة والحضور المتوقع، تأكيداً لدورها في تعزيز التنوع الاقتصادي وخلق قيمة مستدامة على المدى البعيد، وذلك بوصفها فعالية رائدة في قطاع الصناعة على مستوى المنطقة، إذ توفّر «اصنع في الإمارات 2026» منصة لاستعراض الابتكارات وبناء شراكات استراتيجية، ودفع النمو الصناعي إلى جانب الجهات الحكومية والمستثمرين والشركاء الاستراتيجيين.

وسيضم المعرض مجموعة متنوعة من القطاعات الصناعية، بما في ذلك الصناعات المتقدمة، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في التصنيع، والمعادن والحرف اليدوية، وغيرها كثير.

وستكون النسخة الخامسة من منتدى «اصنع في الإمارات» حدثاً استثنائياً، بفضل رؤية القيادة الرشيدة لترسيخ مكانة دولة الإمارات كمنصة عالمية للصناعات المتقدمة، تعكس البيئة التنظيمية الآمنة للدولة والبنية التحتية المتطورة التي توفرها، بالتوازي مع جهود الدولة الاستراتيجية لتصبح مركزاً عالمياً للصناعة المتقدمة والمبتكرة.

وتنطلق فعاليات «اصنع في الإمارات 2026»، بمشاركة 12 قطاعاً صناعياً من الشركات الرائدة في مختلف مجالات الصناعة المتقدمة، وبحضور كبار العارضين من بينهم شركات صغيرة ومتوسطة والمؤسسات متعددة الجنسيات.