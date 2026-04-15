"بروج الدولية" تعيّن رئيساً تنفيذياً لتعزيز النمو والانضباط المالي



أعلنت "مجموعة بروج الدولية إيه جي" الشركة العالمية في مجال البولي أوليفين، عن تعيين باتريك ياني رئيساً تنفيذياً للشؤون المالية للمجموعة، على أن يتولى مهام وظيفته اعتباراً من 1 مايو 2026.

يمتلك باتريك خبرة دولية تمتدّ لأكثر من 30 عاماً في إدارة الشؤون المالية عبر قطاعات الصناعة والخدمات اللوجستية والكيماويات، حيث عمل لمدة 20 عاماً رئيساً تنفيذياً للشؤون المالية في شركات مُدرجة في الأسواق المالية، مما يتيح الاستفادة من خبراته المالية في ترسيخ النهج المنضبط لـ "بروج الدولية" في إدارة رأس المال. ومن خلال دوره ضمن فريق الإدارة التنفيذية للمجموعة سيساهم في تعزيز جهودها الهادفة لتصبح شركة عالمية رائدة تتميز بحجم أعمال كبير، وحضور دولي واسع النطاق وانضباط مالي راسخ، بما يساهم في تحقيق نمو طويل الأمد.

وبهذه المناسبة، قال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ "أدنوك" ومجموعة شركاتها، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة "XRG"، ورئيس مجلس الإشراف على "بروج الدولية": "يأتي تعيين باتريك ياني رئيساً تنفيذياً للشؤون المالية في ’بروج الدولية‘ استناداً إلى خبراته الكبيرة في مجال الشؤون المالية ونهجه المنضبط في إدارة رأس المال، ويتماشى هذا التعيين مع خطط المجموعة لترسيخ مكانتها الرائدة عالمياً في مجال البولي أوليفين وتعزيز صلابتها وقدرتها على خلق قيمة طويلة الأمد وتحقيق نمو مستدام للمساهمين".

وشغل باتريك مؤخراً وظيفة نائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للشؤون المالية في شركة "إيه بي مولر – ميرسك"، حيث انضمّ إلى مجلس الإدارة التنفيذية للشركة في عام 2020، وأدّى دوراً محورياً في تعزيز انضباطها المالي وإدارة محفظة أعمالها والمساهمة في جهودها لخلق وتعزيز القيمة، خلال مرحلة شهدت تنفيذها نقلة نوعية استراتيجية.

وقبل ذلك، عمل باتريك لمدة 25 عاماً في شركة "كلاريانت إيه جي" المتخصّصة في الكيماويات، حيث شغل خلالها مجموعة من وظائف الإدارة العليا في مجالات الشؤون المالية والإدارة العامة وتطوير الأعمال في أوروبا وآسيا والأمريكتين، قبل أن يتولى وظيفة الرئيس التنفيذي للشؤون المالية في الشركة. كما شغل في السابق وظائف عليا في الشؤون المالية في شركة "ساندوز إيه جي". ويحمل باتريك درجة الماجستير في إدارة الأعمال من كلية "ESCP" للأعمال.

يذكر أنّ دانيال تورنهايم سيواصل مهامه كرئيس تنفيذي للشؤون المالية بالإنابة في "بروج الدولية" إلى حين تسلّم باتريك ياني مهام وظيفته رسمياً.