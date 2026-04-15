شراكة بين أدين و"كريم باي" لتعزيز خدمات الحوالات المالية الرقمية في ‏الإمارات

أعلنت شركة أدين، العاملة في مجال التكنولوجيا المالية، اليوم عن توسيع شراكتها مع "كريم باي"، منصة المدفوعات ‏الرقمية التابعة لشركة "كريم".‏‎ ‎

وتأتي هذه الخطوة استمراراً لشراكة استراتيجية امتدت لأكثر من ثماني سنوات، ستدعم أدين من خلالها توسع "كريم باي" ‏في مجال الخدمات المالية سريعة النمو في دولة الإمارات، بما يتيح للعملاء إجراء حوالات دولية إلى أوروبا والشرق ‏الأوسط وجنوب آسيا وغيرها من الوجهات. وتقدم أدين بموجب هذه الشراكة منظومة مدفوعات متكاملة صُممت لرفع ‏مستوى الأداء والثقة والمرونة التشغيلية، ودعم النمو المستدام على المدى البعيد.‏‎ ‎

وتسهم منصة أدين في تمكين "كريم باي" من توحيد عمليات التسوية وتسهيل إصدار التقارير في إطار موحّد، بما يحسّن ‏الكفاءة التشغيلية ويعزز وضوح المعاملات. كما يدعم هذا التعاون تعزيز أداء المدفوعات عبر زيادة معدلات إتمام ‏المعاملات ونسب الموافقة، بالاعتماد على بنية تحتية آمنة وقادرة على التوسع تم تطويرها لتوفير المرونة والاستدامة‎.‎

وتعليقاً على الشراكة، قال ديمانتاس جريجارافيسيوس، رئيس قسم الشرق الأوسط في شركة أدين: "تعد خدمة كريم باي ‏جزءاً أساسياً من خطط النمو للشركة، ومن الطبيعي أن نواصل دعمها ضمن تعاوننا المستمر". وأضاف: "ومع استمرار ‏تطور الحوالات المالية في دولة الإمارات وانتقالها من القنوات التقليدية إلى الرقمية، تسهم منصتنا المتكاملة في تقليل التعقيد ‏التشغيلي، مع توفير تجارب سهلة للدفع تعزز ثقة العملاء وتدعم نمو خدمة كريم باي‎".‎

من جانبه، قال محمد السعدي، نائب رئيس "كريم باي": "تتمثل مهمتنا في كريم باي في تسهيل الخدمات المالية وتقديم ‏طريقة أوضح وأكثر كفاءة لإدارة الأموال. نعمل في سوق تنافسي سريع التطور في دولة الإمارات، وهذا ما يحفزنا على ‏الابتكار والتطور المستمر. ومع تعزيز تعاوننا مع أدين، نضمن استمرار سرعة وموثوقية خدمة الحوالات المالية لدينا مع ‏توسعنا في الأسواق العالمية. عملاؤنا يعتمدون علينا في دعم عائلاتهم، ولذلك نحرص على أن تكون كل عملية تحويل ‏سهلة ومناسبة من حيث التكلفة وخالية من التعقيد‎".‎

يذكر أن خدمة "كريم باي" تتيح حالياً إجراء حوالات دولية من دولة الإمارات إلى أكثر من 35 دولة عبر تطبيق كريم، ‏ويتم تقديم الخدمة بالشراكة مع لولو للصرافة، المرخّصة من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي‎.‎