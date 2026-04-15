مصرف الشارقة الإسلامي ينظم ورشة «المسار المهني»



نظم مصرف الشارقة الإسلامي ورشة عمل بعنوان «المسار المهني»، ضمن برنامج «مهنتي»، إحدى المبادرات النوعية، التي يطلقها المصرف لطلبة الجامعات والكليات في الدولة.

وتهدف الورشة إلى تمكين الطلبة من اكتساب معارف ومهارات عملية، تؤهلهم لبناء مسارات مهنية ناجحة، من خلال تقديم محتوى تدريبي متكامل، يجمع بين الجانب المعرفي والتطبيقي، بما يعكس التزام المصرف بدعم التوطين وتنمية الكفاءات الوطنية.

وقالت فضيلة المرزوقي، رئيس الموارد البشرية في مصرف الشارقة الإسلامي: «نؤمن بأن الاستثمار في الكفاءات الوطنية الشابة يشكل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، ومن هذا المنطلق نحرص على تقديم مبادرات نوعية مثل برنامج «مهنتي»، الذي يهدف إلى تمكين الطلبة من اكتساب المعرفة والخبرة العملية اللازمة. وتمثل ورشة «المسار المهني» محطة مهمة في تعريف الطلبة بمتطلبات سوق العمل، وتعزيز مهاراتهم، بما يسهم في إعداد جيل مؤهل قادر على الإسهام بفاعلية في مستقبل القطاع المصرفي والاقتصاد الوطني».

وتناولت الورشة مجموعة من المحاور المعرفية والمهنية، تضمنت تقديم نبذة شاملة حول الصيرفة الإسلامية، وتاريخ القطاع المصرفي ووظائفه وأنواعه، إلى جانب شرح متكامل لمفهوم المصارف الإسلامية، كما تم تعريف الطلبة برؤية ورسالة وقيم مصرف الشارقة الإسلامي، بما يعزز فهمهم للبيئة المصرفية وثقافتها المؤسسية. وركزت الورشة على تزويد الطلبة بأدوات عملية، تسهم في بناء مستقبلهم المهني، حيث تم تدريبهم على مهارات تحديد الأهداف، وأساليب التواصل الفعّال، إلى جانب تقديم إرشادات تطبيقية لاجتياز مقابلات العمل، وآليات التقديم على الوظائف بأسلوب احترافي، يعكس جاهزيتهم لسوق العمل.