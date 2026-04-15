«دبي للاستثمار» تصدر تقريرها حول الحوكمة البيئية وحوكمة الشركات لعام 2025

أصدرت دبي للاستثمار، المدرجة في سوق دبي المالي (DFM)، تقريرها حول الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات لعام 2025، والذي يستعرض نتائج قابلة للقياس تحققت من خلال مبادرات شملت مختلف أنشطة المجموعة، ما يعكس مسار نموها طويل الأمد وتطور محفظتها الاستثمارية.

ويحمل التقرير عنوان: «صناعة الأثر عبر الابتكار: 30 عاماً من النمو والمرونة»، مقدماً رؤية موسعة لأداء الاستدامة عبر 12 شركة مملوكة بالكامل من قبل المجموعة، تشمل قطاعات العقارات والتصنيع والرعاية الصحية والخدمات والقطاع الصناعي.

وتم إعداد التقرير بما يتماشى مع أطر الاستدامة المعتمدة على صعيد الدولة والعالم، بما في ذلك معايير المبادرة العالمية لإعداد التقارير (GRI) ومؤشرات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات لسوق دبي المالي، لضمان توافقه مع الأطر التنظيمية المعتمدة، وأجندات الاستدامة الوطنية، وأولويات المجموعة في تحقيق قيمة مستدامة على المدى الطويل.

الحوكمة المؤسسية

وقال محمد سعيد الرقبا﻿ني، رئيس لجنة الاستدامة في دبي للاستثمار: «ويرتكز هذا التقدّم على نهج متين في الحوكمة المؤسسية، يواصل توجيه مسار الاستدامة لدى المجموعة. التي تولي أهمية كبيرة للحوكمة والرقابة والتعلم المستمر. لقد عززت دبي للاستثمار خلال الأعوام الماضية الإفصاحات المتعلقة بالحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، وطوّرت عملياتها الداخلية، بالإضافة إلى مواءمة نهجها مع الأولويات الوطنية، مثل «نحن الإمارات 2031»، ومبادرة الإمارات الاستراتيجية للحياد المناخي 2050، واستراتيجية الإمارات للطاقة النظيفة 2050. وتواصل دبي للاستثمار التزامها بخلق قيمة مستدامة طويلة الأمد، والمساهمة الإيجابية في المجتمعات والاقتصادات التي تنشط ضمنها، عبر الجمع بين الحوكمة الرشيدة، والابتكار، والاستثمار المسؤول».

الطاقة المتجددة

واصلت دبي للاستثمار خلال عام 2025 مواءمة نموها الاستراتيجي مع مسؤوليتها البيئية، محققة تقدماً ملموساً في اعتماد الطاقة المتجددة والارتقاء بمستويات كفاءة الطاقة، وإدارة الانبعاثات عبر الشركات التابعة لها. وبلغ إجمالي إنتاج الطاقة المتجددة10438 جيجا جول، بدعم من مساهمات عدد من الشركات التابعة، من بينها «المجمّع» وهي جمعية ملاك معتمدة من هيئة التنظيم العقاري (RERA) وشركة لإدارة المجتمعات السكنية و«الإمارات للزجاج» الشركة الرائدة في تصنيع الزجاج المعماري عالي الأداء. وعلى الصعيد التشغيلي، عزز «مصنع الإمارات للسحب» كفاءة الطاقة من خلال تركيب 20 وحدة إنارة تعمل بالطاقة الشمسية في مواقع رئيسية ضمن منشأته.

واستكمالاً لهذه المبادرات، عززت كل من «السعودية الأمريكية للزجاج» وهي شركة رائدة في إنتاج الزجاج المعماري المسطح المعالج ومصنع الإمارات للسحب إدارة الانبعاثات وكفاءة الطاقة عبر برامج الصيانة الوقائية، والمراقبة الفورية للمعدات، وتحسين جداول التشغيل، وتعزيز ضوابط الأفران وعمليات الإنتاج. وعلى مستوى المجموعة، شكّل استكمال إعداد جرد انبعاثات غازات الدفيئة خلال العام أساساً لوضع خريطة طريق واضحة لخفض الانبعاثات، تتماشى مع الطموحات الوطنية في مجال العمل المناخي.

المياه

شهد استهلاك المياه تحسناً عام 2025، مع تسجيل انخفاض بنسبة 6.6% مقارنة بالعام السابق، ما يعكس الجهود المستمرة لتحسين كفاءة استخدام المياه عبر شركات المجموعة. وفي مجمّع دبي للاستثمار تمت معالجة 17.6 مليون متر مكعب من مياه الصرف الصحي عبر محطة المعالجة الخاصة به، ما أسفر عن إنتاج أكثر من 16.6 مليون متر مكعب من المياه المعالجة لاستخدامها في أعمال تنسيق الحدائق. كما سجّل مجمّع دبي للاستثمار معدل إعادة تدوير نفايات بلغ 21%، في خطوة تعزز تركيزه على كفاءة استخدام الموارد وتبني ممارسات الإدارة الدائرية للمخلفات، كما واصلت دبي للاستثمار تعزيز حضورها البيئي من خلال مبادرات التشجير، عبر زراعة 1,200 شجرة، شملت 100 شجرة غاف و1,150 شجرة من نوع الكونكاربس، ما يساهم في دعم التنوع البيولوجي المحلي وتطوير المشهد الطبيعي.

الكفاءة والتمكين

وعلى الصعيد الاجتماعي، واصلت دبي للاستثمار تعزيز بيئة عمل شاملة، قائمة على الكفاءة والتمكين وخلال عام 2025، قدّمت المجموعة أكثر من 27270 ساعة تدريبية، شملت برامج تطوير القيادات، وبناء القدرات الفنية، إلى جانب 500 ساعة تدريبية متخصصة في مجال الاستدامة، دعماً لتنمية المهارات على المدى الطويل عبر عملياتها المتنوعة. كما واصلت جهود التوطين تحقيق تقدم ملحوظ، مع وجود 83 موظفاً إماراتياً ضمن القوى العاملة، فيما حافظت عناصر الصحة والسلامة المهنية على مكانتها كركيزة أساسية، مع تطبيق كامل بنسبة 100% لنظام إدارة الصحة والسلامة المهنية، وتسجيل صفر وفيات بين الموظفين والمتعاقدين خلال العام المنصرم.

وخارج نطاق بيئة العمل، عززت المجموعة التزامها برفاه المجتمع عبر مبادرات ركزت على التعليم، والصحة، والاستدامة البيئية، والعمل الإنساني. وشملت هذه البرامج حملات التبرع بالدم والتطعيم، والفحوصات الصحية للموظفين، وحملات التوعية، ومبادرات التشجير، مع مساهمة الموظفين بما مجموعه 460 ساعة تطوعية خلال العام، ما يجسد التزاماً عملياً ومستداماً بالمسؤولية الاجتماعية والبيئية.