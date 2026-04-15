«سند» تحقق إيرادات قياسية بقيمة 7 مليارات درهم في 2025







أعلنت «سند»، المجموعة العالمية المتخصصة في هندسة الطيران وحلول إدارة الأصول، والمملوكة بالكامل لشركة مبادلة للاستثمار ش. م. ع، عن تحقيق أداء مالي وتشغيلي غير مسبوق عام 2025، بإيرادات قياسية هي الأعلى في تاريخها بلغت 7 مليارات درهم، مسجلةً نمواً سنوياً قوياً بنسبة 41% مقارنة بعام 2024.

مرونة

وقال عامر صديقي، رئيس مجلس إدارة سند: «يعكس أداء سند في عام 2025 قوة استراتيجيتنا ومرونة نموذج أعمالنا. فنحن لا نحقق نمواً فحسب، بل نؤسس بنية تحتية عالمية ومستدامة تخدم قطاع الطيران من أبوظبي إلى العالم، وتعزز مكانة الإمارة كلاعب محوري في منظومة الطيران العالمية».

وأكد منصور جناحي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمجموعة، أن هذا الأداء يأتي في وقت تشهد فيه صناعة الطيران تحديات كبيرة على مستوى الطاقة الاستيعابية العالمية لصيانة المحركات، مضيفاً: «يعكس الأداء ثقة مصنعي المحركات وأكثر من 80 عميلاً حول العالم بخدماتنا. فخلال عام 2025، واصلت سند تعزيز حلول تشغيل المحركات، وتوقيع شراكات طويلة الأجل، والاستثمار في البنية التحتية والكفاءات البشرية انطلاقاً من أبوظبي، لتصبح اليوم منصة عالمية متكاملة لا تكتفي بتلبية الطلب، بل تسهم في رسم ملامح مستقبل صناعة الطيران».

صيانة

في ظل سعي شركات الطيران إلى إطالة العمر التشغيلي لأساطيلها، ومع استمرار الضغوط على سلاسل التوريد العالمية، شهد الطلب على خدمات صيانة المحركات نمواً متسارعاً، وخصوصاً في منطقة الشرق الأوسط. واستجابةً لذلك، عززت «سند» خلال عام 2025 قدراتها التشغيلية، منفذةً 230 عملية صيانة للمحركات في مراكزها في أبوظبي و العين، مقارنة بـ161 محركاً في العام السابق.وجاء هذا النمو مدفوعاً بالطلب العالمي المتزايد على محركات Trent 700 وV2500 وLEAP وGEnx، حيث استثمرت الشركة نحو 100 مليون درهم لتوسيع طاقتها الاستيعابية، وتطوير إجراءاتها التشغيلية، وتعزيز قدرات الإصلاح في منشآتها الحديثة في أبوظبي والعين، بما يضمن استدامة النمو وموثوقية الخدمات المقدمة.

كما شهد العام الماضي انضمام 24 عميلاً جديداً إلى قاعدة عملاء «سند»، إلى جانب توقيع اتفاقيات مع شركات تصنيع المحركات في خطوات تعزز حضور الشركة في أسواق آسيا والشرق الأوسط. ونتيجة لذلك، بلغ سجل العقود الآجلة 38 مليار درهم، موفراً رؤية واضحة لنمو الإيرادات على مدى العقود الثلاثة المقبلة. وعلى الصعيد الوطني، أبرمت «سند» شراكة استراتيجية مع شركة «أمروك» التابعة لمجموعة طيران أبوظبي، أسهمت في زيادة الطاقة الاستيعابية وتسريع وتيرة النمو، لترسخ مكانتها كشريك عالمي مستقل وموثوق لأكثر من 80 مشغلاً ومؤجراً وشركة طيران حول العالم.

استثمار استراتيجي

وحققت «سند» تقدماً محورياً في مشروع مركز صيانة محركات (جي تي أف) في مدينة العين. فقد وقعت اتفاقية مساطحة طويلة الأمد مع شركة مطارات أبوظبي لتطوير المركز، إلى جانب وحدتي اختبار ومرافق للتوسعة المستقبلية ضمن مجمع العين لصناعة الطيران.

كما أرست عقد تصميم وتطوير وحدتي اختبار المحركات مع شركة «سافران»، ليضم المركز وحدتين بمساحة 12×12، بطاقة استيعابية تتجاوز 500 محرك سنوياً، حيث سيصبح الأكبر من نوعه في المنطقة.

كما واصلت «سند» تطوير أعمال إدارة الأصول، موحِّدةً بين الاستحواذ على المحركات، وبيع مكونات المحركات، وخدمات الصيانة ضمن منصة متكاملة. وخلال عام 2025، باعت الشركة نحو 7000 مكون عبر 46 موقعٍ عالمياً، ووقّعت عقد بيع بقيمة 400 مليون درهم مع «آيركاب» لتوفير أكثر من 6000 مكون عالي الطلب. كما استحوذت «سند» على 10 محركات خلال العام، مع خطة لضم 20 محركاً إضافياً في 2026، واستثمرت حتى الآن 92 مليون درهم ضمن التزام استثماري إجمالي يبلغ 367 مليون درهم لتوسيع محفظتها من المحركات الحديثة.

توطين

وإيماناً بأن رأس المال البشري هو الأساس لأي نمو مستدام، واصلت «سند» الاستثمار في كوادرها، لترتفع قواها العاملة إلى 855 بتعيين 306 موظفاً جديداً إلى نهاية 2025، بنمو 42% وبنسبة توطين بلغت 36% مقارنة بـ23.1% في 2022. وأطلقت الشركة مجموعة مبادرات نوعية لتطوير المواهب الوطنية، من بينها استقطاب 30 متدرباً مواطناً بالتعاون مع «بوليتكنيك أبوظبي»، وتنفيذ برنامج تبادل تقني مع (رولز رويس) في المملكة المتحدة، وتخريج الدفعة الثانية من برنامج «قادة سند للمستقبل» بالتعاون مع جامعة «إمبري-ريدل»، إلى جانب إطلاق الدفعة الثالثة من هذا البرنامج.وتتويجاً لجهودها المؤسسية، نالت «سند» شهادتي ISO 9001:2015 وISO 30414:2018، تأكيداً لالتزامها بأعلى معايير الجودة وإدارة رأس المال البشري.

الريادة

ومع دخولها عام 2026، تمضي «سند» بثقة نحو فصل جديد من النمو، مستندةً إلى سجل عقود قوي، وبنية تحتية متقدمة، وشراكات عالمية راسخة. وبهذا، تواصل الشركة تعزيز مكانة أبوظبي كمركز عالمي لصيانة وهندسة الطيران، وترسيخ موقعها لاعباً مؤثراً في مستقبل صناعة الطيران العالمية.