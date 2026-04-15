برج العرب يستعد لتجديد شامل يحافظ على الأيقونة ويعزز فخامتها



كشفت شركة جميرا، التابعة لدبي القابضة، عن إطلاق برنامج تجديد متكامل لفندق جميرا برج العرب، يُنفذ على مراحل بهدف الحفاظ على إرثه العريق وتعزيز مكانته كأيقونة وأحد أبرز رموز الضيافة الفاخرة عالمياً.

وبعد أكثر من 25 عاماً من التشغيل منذ افتتاحه عام 1999، سيخضع الفندق لعملية تطوير شاملة تشمل تحديث ديكوراته الداخلية مع الحفاظ على هويته المعمارية الفريدة، التي جعلته أيقونة مستوحاة من شراع السفينة وواحداً من أبرز معالم أفق دبي.

ومن المقرر أن تستمر أعمال التجديد نحو 18 شهراً، تحت إشراف مهندس التصميم الداخلي تريستان أوير، المعروف بأسلوبه الذي يجمع بين الحرفية الدقيقة والرؤية المعاصرة، في خطوة تهدف إلى صون القيمة الثقافية والتاريخية للفندق مع تطوير تجربته الفاخرة.

ويُعد أوير من أبرز الأسماء في عالم التصميم الداخلي، حيث أسس استوديوه الخاص في باريس، وعمل سابقاً إلى جانب مصممين بارزين مثل فيليب ستارك وكريستيان ليايغر، كما أشرف على مشاريع عالمية مرموقة، من بينها فندق دو كريون.

من جانبه، أكد توماس ماير، الرئيس التنفيذي لجميرا: «أن برج العرب لا يمثل مجرد معلم معماري، بل يجسد طموحاً وإبداعاً استثنائيين، حيث واصل على مدى 27 عاماً تقديم تجارب ضيافة استثنائية بنفس الشغف والمعايير العالمية التي تميّزه عن غيره، مشيراً إلى أن برنامج التجديد يشكل فصلاً جديداً في مسيرته، ويعزز مكانته ضمن مجموعة «جميرا آيكونز» التي تضم أبرز الوجهات الفريدة في محفظة الشركة».

وقال تريستان أوير، مهندس التصميم الداخلي المسؤول عن برنامج التجديد: «إن تكليفي ببرنامج تجديد جميرا برج العرب الأيقوني، كأول مشروع من هذا المستوى في دبي، يعني لي الكثير نظراً لما يمثله هذا المعلم من مكانة رفيعة وحضور راسخ في المنطقة. والمضي قدماً في الحفاظ على إرثه يتطلب التزاماً عالياً واهتماماً بأدق التفاصيل، وهو ما يجعله شرفاً ومسؤولية في آن واحد».

ويضم الفندق 198 جناحاً فاخراً، تتميز بتفاصيل راقية تشمل كريستال سواروفسكي والرخام وأوراق الذهب، ما يجسد أعلى مستويات الفخامة. كما حصد العديد من الجوائز العالمية، من بينها تصنيفه كأفضل فندق مدينة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من قبل Travel + Leisure، إضافة إلى حصوله على تصنيف الخمس نجوم من Forbes Travel Guide عام 2023.

ويواصل جميرا برج العرب ترسيخ مكانته كرمز عالمي للفخامة العربية، مع سعيه الدائم لمواكبة أعلى المعايير في قطاع الضيافة.