"باين كابيتال" تفتتح مكتباً في "أبوظبي العالمي"



أعلنت "باين كابيتال"، الشركة العالمية المتخصصة في الاستثمار الخاص، الاربعاء ، عن افتتاح مكتبها في أبوظبي العالمي - "ADGM".

ويسهم المكتب الجديد في تعزيز علاقات "باين كابيتال" في مختلف أنحاء الشرق الأوسط، ويعكس التزامها المستمر بالاستثمار وعقد الشراكات ودعم النمو في القطاعات ذات الأولوية بالمنطقة.

ويساعد المكتب "باين كابيتال" على تقييم الاستثمار المباشر في المنطقة مع تطور الأسواق وظهور فرص استثمارية جذابة.وسوف يصبح مكتب أبوظبي مركزاً إقليمياً يدعم التعاون في جميع أنحاء الشرق الأوسط، بالإضافة إلى تعزيز التواصل مع شبكة الشركة العالمية.

الوضوح

رحب معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس مجلس إدارة أبوظبي العالمي -ADGM"، بانضمام باين كابيتال إلى أبوظبي العالمي في وقت تواصل فيه الشركات المالية العالمية الرائدة ترسيخ إستراتيجيات نموها الإقليمية في أبوظبي، ويجسّد ذلك توافقاً مهماً مع الأسواق التي تتميز بالوضوح التنظيمي والقوة المؤسسية والاستقرار على المدى البعيد، لافتاً إلى أن أبوظبي العالمي يوفر ذلك الأساس، حيث يجمع بين إطار قانوني متين، وإمكانية الوصول إلى رأس مال وفير ويتسم بالصبر، ونظام مصمم لدعم المستثمرين العالميين على نطاق واسع. وأضاف معاليه ، أن حضور باين كابيتال يعزز دور أبوظبي منصة تربط رأس المال الدولي بالفرص الإقليمية، وتتأسس فيها الشراكات بعيدة بثقة.

شراكات راسخة

وقال ديفيد غروس، الشريك الإداري في باين كابيتال، إن الشركة بنت على مدى عقود، شراكات راسخة في جميع أنحاء الشرق الأوسط، مستندة إلى قيم مشتركة، ورؤية طويلة الأمد، وإيمان راسخ بالدور المحوري والمتنامي للمنطقة في منظومة رأس المال العالمي وبناء الشركات، مشيرا إلى أن التواجد في أبوظبي يعد خطوة طبيعية، وذلك من خلال تعزيز قدرة الشركة على خدمة المستثمرين، ودعم شركات المحفظة الاستثمارية لديها.وأضاف أنه بصفتها مركزاً مالياً عالمياً برؤية واضحة وبيئة تنظيمية قوية وترابط إستراتيجي، توفر أبوظبي منصة مثالية لتعميق حضور الشركة.

و قال توم سارجنت، الشريك ورئيس علاقات المستثمرين في منطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط في باين كابيتال، إن العديد من المؤسسات الرائدة في المنطقة هم من المستثمرين على المدى البعيد في صناديق "باين كابيتال"، وقد تطورت هذه العلاقات بمرور الوقت إلى تعاون إستراتيجي أوسع، ويعزز مكتب أبوظبي قدرتها على العمل مع شركائها في جميع أنحاء المنطقة.

ويأتي افتتاح مكتب "باين كابيتال" بعد شراكتها الإستراتيجية مع مكتب أبوظبي للاستثمار ضمن مجمَّع التقنيات المالية والتأمين والأصول الرقمية والبديلة في أبوظبي، مما يعكس التزام الشركة بدعم تطوير الجيل التالي من البنية التحتية والخدمات المالية، والمساهمة في تعزيز النمو المستمر للمنظومة الاستثمارية في المنطقة.

ويعزز المكتب جهود الشركة في تكوين رأس المال، ويدعم العلاقات طويلة الأمد مع المستثمرين الإقليميين عبر منصة "باين كابيتال" الاستثمارية العالمية، كما سيدعم توسّع ونمو شركات مختارة من محفظة "باين كابيتال" في الشرق الأوسط، مما يسهم في ربط هذه الشركات برؤوس الأموال والعملاء والمواهب والشركاء الإستراتيجيين في المنطقة، مع التركيز على القطاعات التي تتماشى مع الأولويات الإقليمية، مثل الطيران، والرعاية الصحية، والبنية التحتية الرقمية والتكنولوجيا المالية.