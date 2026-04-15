"الإمارات الإسلامي" يطلق حملة للخدمات المصرفية لدعم الشركات

أعلن "الإمارات الإسلامي"، إحدى المؤسسات المالية الإسلامية الرائدة في الإمارات، الاربعاء إطلاق حملة جديدة للخدمات المصرفية للأعمال تستهدف دعم المتعاملين من الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز مرونة أعمالهم، في إطار التزامه الدائم بدعم قطاع الأعمال في الدولة.

وانطلاقاً من حرصه على تقديم حلول مصرفية عالية القيمة، أطلق المصرف حملة تحفيزية تكافئ المتعاملين على تعزيز علاقاتهم المصرفية التجارية، وتشجعهم في الوقت ذاته على تحقيق نمو مستدام. وتضم الحملة مجموع جوائز بقيمة إجمالية تبلغ 1 مليون درهم، مصممة لتمكين ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات.

وستتوج المبادرة أكثر من 50 فائزاً خلال فترة الحملة الممتدة من 1 أبريل 2026 وحتى 30 يونيو 2026، بما يسهم في ترسيخ علاقة المصرف مع متعامليه في قطاع الخدمات المصرفية للأعمال.

وتكافئ المبادرة العملاء الذين يقومون بزيادة متوسط أرصدتهم في حسابات أعمالهم، مما يشجعهم على إجراء إيداعات إضافية، مع تعزيز مكانة "الإمارات الإسلامي" كشريك موثوق لمنظومة الشركات الصغيرة والمتوسطة.

ويخدم المصرف حالياً أكثر من 40000 شركة صغيرة ومتوسطة ضمن قطاع الخدمات المصرفية للأعمال.

ويمكن للشركات المشاركة في الحملة من خلال زيادة متوسط أرصدتها في حساباتها والحفاظ عليها لدى المصرف، مما يعزز فرصها في الفوز بالجوائز.

وفي إطار تقديم المزيد من الحوافز للنمو، سيحصل المتعاملون الجدد للمصرف على فرص مضاعفة للمشاركة في السحوبات، في خطوةٍ تهدف إلى دعم الشركات الناشئة وتمكينها من الانطلاق بثقة في رحلتها المالية.

وبإجمالي جوائز 1 مليون درهم ، ستكافئ الحملة 55 فائزًا على مدى 3 أشهر، مما يتيح فرصًا متعددة للفوز. ويمنح السحب النهائي جائزة كبرى بقيمة 250000 درهم ، إلى جانب جوائز بقيمة 100000 درهم لاثنين من الفائزين وجوائز بقيمة 25000 درهم لـ 12 فائزًا. وخلال الأشهر التي تسبق السحب النهائي، يمكن للعملاء الفوز بجوائز بقيمة 10000 درهم و5,000 درهم .

التزام الراسخ

وقال محمد الهادي، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات في "الإمارات الإسلامي": "نواصل في ’الإمارات الإسلامي‘ التزامنا الراسخ بدعم متعاملينا من الشركات الصغيرة والمتوسطة لمواجهة ظروف السوق المتغيرة. وتعكس الحملة تركيزنا على تعزيز النمو المستدام، وبناء علاقات طويلة الأمد مع عملائنا.

وتُعد الشركات الصغيرة والمتوسطة محوراً أساسياً في أجندتنا الاستراتيجية، لما لها من دور محوري في تنويع الاقتصاد الوطني ودفع عجلة النمو في الدولة. كما تساهم هذه الحملة في تحقيق تقدم اقتصادي واجتماعي مستدام، وتمكننا من تعزيز شمولية منظومة الشركات الصغيرة والمتوسطة وجاهزيتها للمستقبل، بما يواكب الزخم الاقتصادي الأوسع الذي تشهده دولة الإمارات".

وقال غضنفر نقفي، رئيس الخدمات المصرفية للأعمال في "الإمارات الإسلامي": "نضع في ’الإمارات الإسلامي‘ المتعامل في مقدمة أولوياتنا، ونركز في عملنا على بناء علاقات متينة قائمة على فهم عميق لاحتياجات رواد الأعمال والشركات وتزويدهم بالدعم اللازم. وتهدف هذه الحملة لمكافأة متعاملينا، وتشجيعهم على إرساء أسس مالية أكثر متانةً وتفاعل أقوى مع المصرف. كما تعكس الحملة التزامنا بتقديم حلول ذات قيمة وشفافة ومتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، وهي تأكيدٌ على دعمنا الدائم لنمو الشركات الصغيرة والمتوسطة ومكافأة جهودها وتمكينها من تحقيق طموحاتها المالية".