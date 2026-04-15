"جاليجا جلوبال "تطلق مركزاً للمركبات في "جافزا"بطاقة 6500 مركبة

أعلنت جاليجا جلوبال للخدمات اللوجستية، التابعة "غسان عبود القابضة" و"إيزي ليس"، إطلاق مركز جديد وآمن للمركبات الجاهزة بمساحة مليون قدم مربع في المنطقة الحرة لجبل علي (جافزا)، على أن يبدأ تشغيله في مايو 2026. ويأتي المشروع استجابةً للطلب المتزايد على حلول تخزين المركبات وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد في المنطقة، بطاقة استيعابية تصل إلى 6500 مركبة.

ويقع المركز في موقع استراتيجي يخدم حركة التجارة الإقليمية والدولية، حيث يقدم حلولًا متكاملة لإدارة الخدمات اللوجستية للمركبات من نقطة إلى أخرى. ويُعد خيارًا مثاليًا للمركبات المتأخرة في الموانئ، أو أثناء النقل بين المدن، أو التي تحتاج إلى تخزين مؤقت قبل إعادة توزيعها.

يضم المركز تجهيزات خفيفة لفحص ما قبل التسليم (PDI)، ونظام مراقبة متكامل، وحراسة ميدانية على مدار الساعة، إلى جانب نظام متطور لإدارة الساحات (YMS) يتيح تتبع المركبات على مستوى رقم الهيكل (الشاصيه). ويسهم ذلك في توفير رؤية فورية للمخزون، وتعزيز الشفافية التشغيلية، وتحقيق الاستخدام الأمثل للمرافق.

خطوة محورية

وقالت سارة رشيد، الرئيس التنفيذي لـجاليجا جلوبال للخدمات اللوجستية: "يمثل هذا الاستثمار خطوة محورية في مسيرتنا نحو النمو وبناء بنية تحتية لسلاسل الإمداد جاهزة للمستقبل. نحن نوفر بيئة مركزية وآمنة ومدعومة بالتكنولوجيا تتيح لعملائنا إدارة مخزونهم من المركبات بثقة ومرونة".

وقال كريم بهجت، مدير عام الخدمات اللوجستية لقطاع السيارات - جاليجا جلوبال للخدمات اللوجستية: "يُشكل مركزنا الجديد في جافزا نقلة نوعية في قطاع الخدمات اللوجستية للمركبات في المنطقة. فمن خلال دمج التكنولوجيا المتقدمة مع حلول التخزين الآمن والخدمات ذات القيمة المضافة، نقدم لعملائنا نقطة اتصال موحدة وسلسة لإدارة تدفقات المركبات، بما يعزز الكفاءة التشغيلية ويوفر راحة البال لجميع الأطراف المعنية".

ويقدم المركز مجموعة من الخدمات المساندة مثل فحص ما قبل الشحن، والدعم الفني والصيانة، إضافة إلى خدمات تحميل وتثبيت المركبات داخل الحاويات للتصدير. ويسهم ذلك في تقليل الحاجة إلى تعدد نقاط الخدمة وخفض الاستثمارات الإضافية على العملاء.كما يحظى المركز بدعم أسطول جاليجا المتكامل من ناقلات المركبات ومركبات الاسترداد، ما يتيح إدارة سلسة لحركة دخول وخروج المركبات عبر نقطة اتصال واحدة، الأمر الذي يقلل التعقيد ويرفع كفاءة العمليات.

وتواصل جاليجا تعزيز قدراتها في سلاسل الإمداد عبر قطاعات متعددة، من خلال تطوير مسارات تجارية بديلة وحلول عابرة للحدود تربط بين مراكز إقليمية رئيسية مثل جدة، صحار، صلالة، والعقبة. وبفضل شبكة النقل السلسة، تعزز الشركة قدرتها على نقل الأصول بكفاءة عالية عبر مختلف الأسواق.