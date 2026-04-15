شركات جديدة تختار دبي وجهة أولى لتأسيس أعمالها

أعرب مؤسسو عدد من الشركات الجديدة التي انضمت إلى عضوية غرفة تجارة دبي خلال شهر مارس الماضي عن ثقتهم الكبيرة والراسخة ببيئة الأعمال في الإمارة، مؤكدين أن دبي تواصل تعزيز مكانتها وجهة عالمية مفضلة لتأسيس المشاريع والاستثمار، بفضل ما تتمتع به من مرونة اقتصادية واستقرار وتشريعات داعمة للنمو، إلى جانب بنيتها التحتية المتطورة.

وأشاروا إلى أن انضمام 2709 شركات جديدة إلى عضوية الغرفة خلال شهر مارس يعكس بوضوح تزايد جاذبية دبي للمستثمرين، وتنامي ثقة مجتمع الأعمال العالمي في منظومتها الاقتصادية، وقدرتها على توفير بيئة محفزة لنمو الأعمال والتوسع في مختلف القطاعات.

من جانب آخر، أظهرت نتائج استطلاع حديث أجراه بنك «إتش إس بي سي»، قبيل مؤتمره العالمي للاستثمار، أن قوة اقتصاد الإمارات عززت من ثقة الشركات بشكل كبير، حيث يواصل المستثمرون في الإمارات الالتزام باستراتيجياتهم متوسطة الأجل، رغم التحديات الجيوسياسية والتقلبات الاقتصادية العالمية، مستفيدين من إعادة هيكلة سلاسل الإمداد، وتسريع تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وبينت النتائج أن 95% من الشركات في الإمارات ترى فرصاً للنمو الدولي من خلال إعادة تنظيم سلاسل الإمداد، فيما توقعت 94% منها أن تتجه أنماط التجارة والاستثمار إلى مزيد من الإقليمية خلال السنوات الخمس المقبلة، بما يعزز الروابط التجارية داخل المنطقة مع الحفاظ على الامتداد العالمي.