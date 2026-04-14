«دبي للعقارات» تُرسي عقداً بـ 1.1 مليار درهم في «دبي لاند»

أعلنت شركة «دبي للعقارات»، التابعة لـ«دبي القابضة للعقارات»، عن ترسية عقود بقيمة تبلغ نحو 1.1 مليار درهم على شركة «ميتاك للمقاولات العامة» لبناء 850 منزل تاون هاوس في مجمع «فيلانوفا» السكني في منطقة دبي لاند، بما يسهم في تسريع المرحلة التالية من النمو في أحد المجتمعات العائلية الراسخة في دبي.

وتشمل العقود المرحلتين الأولى والثانية من مشروع «لا تيليا»، حيث تضمان 500 منزل بثلاث غرف نوم و350 منزلاً بأربع غرف نوم. وستوفر المرحلة الأولى 410 وحدات، بينما ستضيف المرحلة الثانية 440 وحدة سكنية أخرى.

وقام مجمع «فيلانوفا» منذ إطلاقه بتسليم 3834 وحدة سكنية، ما عزز مكانته وجهة سكنية راقية تستقطب العائلات من الطبقة المتوسطة وفوق المتوسطة، ويعكس هذا التوسع الطلب المتزايد على المجمعات المتكاملة التي توفر مساحات خضراء، وخدمات اتصال متكاملة، وقربها من شبكات الطرق الرئيسية والبنية التحتية الاجتماعية.

شراكات موثوقة

وقال خالد المالك، الرئيس التنفيذي لـ«دبي القابضة للعقارات»: «تعكس ترسية هذه العقود استمرار الطلب على المجمعات السكنية ذات الجودة العالية والمناسبة للعائلات في دبي، وقد أثبت مجمع «فيلانوفا» جاذبيته القوية للمشترين، وتأتي هذه التوسعة الجديدة لتعزز هذا الزخم. ومن خلال تنفيذ منضبط وشراكات موثوقة، نواصل الالتزام بتقدم التنفيذ وتسليم مشروع «لا تيليا» بما يلبي تطلعات عملائنا».

يعتمد «لا تيليا» على الطابع المعماري المستوحى من أجواء البحر الأبيض المتوسط في مجمع «فيلانوفا» وبيئته ذات المناظر الطبيعية، حيث يتضمن شوارع صديقة للمشاة وحدائق ومسارات للمشي وركوب الدراجات، إضافة إلى متاجر متكاملة للتسوق ووسائل راحة مجتمعية ضمن المشروع الرئيسي.

ثقة

وقال محمد صديق عبدالله، مدير عام شركة «ميتاك للمقاولات العامة»: «يسعدنا ترسية هذه العقود على شركة ميتاك وهذه الثقة التي أولتنا إياها «دبي للعقارات» لتنفيذ المرحلتين الأولى والثانية من مشروع «لا تيليا». وستكون أولويتنا للتنفيذ عالي الجودة والإنجاز في الوقت المحدد ليواصل مجمع «فيلانوفا» توسعه».

يقع مجمع «فيلانوفا» في منطقة دبي لاند ويتمتع بإمكانية الوصول إلى الطرق الرئيسية، وقد صمم حول مفهوم الحياة العائلية العصرية، حيث يجمع بين الأحياء السكنية والمدارس ومتاجر التسوق والمرافق الترفيهية.