«موانئ أبوظبي» تستكشف فرص الاستثمار في ميناء كونستانتا برومانيا

أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي توقيع اتفاقية إطارية مع «الشركة الوطنية لإدارة الموانئ البحرية»، المسؤولة عن إدارة ميناء كونستانتا في رومانيا، يتم بموجبها استطلاع فرص استراتيجية للاستثمار والتطوير في ميناء كونستانتا، الذي يعد أكبر الموانئ المطلة على البحر الأسود.

تضع بنود الاتفاقية ركيزة للتعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك بين الطرفين، بما في ذلك تطوير الموانئ الحالية والجديدة، وتطبيق الحلول الرقمية المتقدمة، وتعزيز المبادرات القائمة على الاستدامة، والتي تركز على تبني حلول الطاقة المتجددة، والإدارة الفاعلة للنفايات، وخفض الانبعاثات، بما يسهم في تعزيز النمو المسؤول، والقدرة على التكيف على المدى الطويل.

وقال الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي، إن هذه الاتفاقية الإطارية توفر منصة للحوار والتعاون مع ميناء كونستانتا، الذي يعد أحد أكثر المراكز البحرية أهمية من الناحية الاستراتيجية في منطقة البحر الأسود. وأضاف، إنه انسجاماً مع رؤى وتوجيهات قيادتنا الرشيدة نتطلع إلى استكشاف الفرص التي تسهم في ترسيخ حضور المجموعة على امتداد «الممر الأوسط»، ودعم شركائنا في رومانيا لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، وتعزيز شبكة الربط التجاري في البلاد.

ويقع ميناء كونستانتا على الطرف الشرقي لأوروبا، ويعد بوابة تجارية رئيسية على البحر الأسود، وهو من بين أكبر الموانئ في قارة أوروبا.

وبفضل موقعه الاستراتيجي عند مدخل قناة «الدانوب - البحر الأسود» يشكل الميناء حلقة وصل حيوية بين طرق الشحن في البحر الأسود والممرات المائية الداخلية، التي تخدم منطقتي شرق ووسط أوروبا.

وعلى مدار الأعوام الأربعة الماضية خصصت مجموعة موانئ أبوظبي استثمارات استراتيجية لتعزيز وجودها في منطقة آسيا الوسطى وباكستان، والمساهمة في إعادة تفعيل «الممر الأوسط»، وهو طريق تجاري حيوي يتميز بأثره البيئي المنخفض، ويربط الصين بأوروبا عبر طريق الحرير القديم.