طرح 600 شقة ضمن مشروع «داماك ديستريكت»

أعلنت داماك العقارية، طرح الدفعة الأخيرة من الوحدات السكنية ضمن مشروع «داماك ديستريكت»، والتي تشمل 600 شقة من فئتي الاستوديو والغرفة الواحدة، استجابةً للإقبال القوي الذي شهدته المرحلة السابقة.

ويقدم الطرح فرصة مميزة للمستثمرين والمشترين الباحثين عن وحدات سكنية عصرية ضمن مجتمع متكامل ووجهة واعدة تجمع بين جودة المعيشة والفرص الاستثمارية الواعدة.

وقالت أميرة سجواني، العضوة المنتدبة في داماك العقارية: يأتي طرح شقق «داماك ديستريكت» استكمالاً للنجاح الكبير الذي حققته المراحل السابقة من المشروع، والتي شهدت إقبالاً لافتاً على الوحدات السكنية والتجارية. ويؤكد هذا الاهتمام المتزايد الطلب المتنامي على المجتمعات الحضرية المتكاملة في «داماك هيلز»، إحدى أبرز الوجهات السكنية المرغوبة في دبي.

وتبدأ أسعار شقق الاستوديو من 756 ألف درهم، بينما تصل أسعار الشقق المؤلفة من غرفة نوم واحدة إلى 1.1 مليون درهم، ما يعزز جاذبية المشروع كوجهة تجمع بين جودة المعيشة وفرص الاستثمار العقاري على المدى الطويل.

وتم الإعلان عن مشروع «داماك ديستريكت» العام الماضي كوجهة حضرية متكاملة تجمع بين الأبراج السكنية والمساحات التجارية وبيئات العمل المرنة، إلى جانب منظومة متكاملة من مرافق الصحة والعافية ومجموعة متنوعة من خيارات التسوق والمطاعم والترفيه والأنشطة الثقافية، بما يعزز تجربة معيشية عصرية ضمن مجتمع متوازن يلبي تطلعات السكان ورواد الأعمال.

يوفر «داماك ديستريكت» منظومة متكاملة من مرافق الصحة والعافية المصممة لتعزيز جودة الحياة اليومية للسكان، ويتميز «داماك ديستريكت» بموقع استراتيجي يتيح للسكان والموظفين وأصحاب العمل سهولة الوصول إلى أبرز الوجهات الحيوية في دبي، بما في ذلك وسط مدينة دبي، ومجموعة من المدارس الرائدة، ومراكز رعاية صحية متقدمة، ومطار آل مكتوم الدولي في دبي الجنوب.