باركن توقّع اتفاقية مع «بن غاطي» لإدارة 1200 موقف مركبات في دبي

أعلنت شركة «باركن» عن إبرامها اتفاقية طويلة الأمد مع شركة بن غاطي القابضة، وبموجب هذه الاتفاقية ستتولى «باركن» تشغيل محفظة محددة، تضم نحو 1200 موقف مركبات موزعة على عدد من مشروعات بن غاطي الرائدة في مناطق قرية جميرا الدائرية والجداف والخليج التجاري. وتأتي هذه الشراكة تجسيداً لاستراتيجية باركن المتواصلة، لتوسيع حضورها في المواقف التابعة للمطورين، وزيادة محفظتها التشغيلية عبر مختلف أنحاء دبي، علماً بأنه من المتوقع ألا تؤثر هذه الاتفاقية بشكل جوهري على الأداء المالي للشركة.

سيتم دمج الوصول إلى مواقف هذه المواقع بشكل كامل ضمن التطبيق الذكي الخاص بباركن، ما يتيح للمتعاملين إدارة جميع خدمات المواقف من خلال منصة رقمية موحدة، كما سيتمكن المتعاملون من حجز المواقف للاستخدام القصير أو طويل الأمد، بما في ذلك شراء البطاقات والتصاريح الموسمية بيسر وسهولة.

ومن المرتقب أن يعزز هذا التكامل الرقمي من سهولة وصول المتعاملين ويحسن تجربتهم الإجمالية، إضافة إلى توفير فرص استراتيجية لتفعيل القيمة من الأصول القائمة والمواقف ذات الاستخدام المحدود، ودعم حلول التنقل الفعّالة بالنسبة للمقيمين والزوار.

ومن المقرر أن يبدأ تنفيذ المشروع مع نهاية الربع الثاني من عام 2026، ويتضمن دمج تقنيات المواقف المتقدمة لدى باركن مع البنية التحتية في مشروعات بن غاطي، ما يتيح دخول المركبات وركنها وخروجها بشكل سلس في نحو 30 موقعاً.

وفي تصريحه حول الاتفاقية قال المهندس محمد عبدالله آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة باركن: «تمثل هذه الاتفاقية مع «بن غاطي» خطوة مهمة جديدة في توسيع محفظة باركن من المواقف التابعة للمطورين، وتعكس الطلب المتزايد على حلول المواقف المُدارة مهنياً والمدعومة بالتقنية في دبي. ومن خلال دمج قدراتنا الرقمية المتقدمة وخبراتنا التشغيلية في بعض المشروعات الرئيسية لـ«بن غاطي» سنقدم تجربة مواقف سلسة ومريحة، تدعم التنقل الفعّال. نتطلع للعمل مع بن غاطي للاستفادة المثلى من الأصول، وتحسين تجربة المتعاملين، والمساهمة في مواصلة تطور البنية التحتية الذكية للمدينة».

في هذه المناسبة قالت قطر الندى بن غاطي، الرئيس لشركة بن غاطي القابضة: «تعتمد رؤيتنا في شركة بن غاطي على تعزيز تجربة الحياة في مشاريعنا من خلال تقديم حلول ذكية ومتكاملة، تلبي احتياجات السكان والزوار اليومية. ويعد توفير تجربة مواقف سلسة ومدعومة رقمياً جزءاً أساسياً من رؤيتنا لتطوير مجتمعات حضرية، تسهم في تحسين الكفاءة وسهولة الوصول ومواكبة متطلبات المستقبل. ومن خلال هذا التعاون نسعى إلى دمج القدرات التشغيلية المتقدمة في بنيتنا التحتية، بما يسهم في الارتقاء بخدمات إدارة المواقف، وتعزيز الاستفادة من الأصول، إلى جانب دعم كفاءة التنقل، وتقديم تجربة استخدام أكثر سلاسة، بما ينسجم مع توجهات دبي نحو تطوير بنية تحتية حضرية ذكية».