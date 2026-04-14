«أبوظبي الإسلامي» يفتتح فرعاً جديداً في «دبي هيلز مول»

يواصل مصرف أبوظبي الإسلامي، تعزيز حضوره في قطاع الخدمات المصرفية للأفراد عبر افتتاح فرع متطور من الجيل الجديد في «دبي هيلز مول»، في خطوة تعكس استراتيجيته للتوسع في إمارة دبي والمناطق الحيوية. ويأتي ذلك ضمن التزامه بتقديم تجربة مصرفية متكاملة وسلسة تتمحور حول المتعامل، بما يتماشى مع رؤيته 2035.

ويسهم افتتاح الفرع الجديد في تعزيز شبكة فروع المصرف على مستوى الإمارات، لترتفع إلى 62 فرعاً، منها 25 فرعاً ضمن أبرز مراكز التسوق في الدولة.

ويقع الفرع في موقع استراتيجي ضمن إحدى الوجهات السكنية والحيوية، وقد صُمّم ليقدم خدمات متكاملة تلبي احتياجات المتعاملين من خلال الدمج بين الخدمات المصرفية الشخصية وأحدث الحلول الرقمية. ويعكس افتتاح الفرع الجديد تركيز المصرف على تعزيز علاقاته مع المتعاملين وتقديم خدماته بكفاءة في المناطق الأقرب إليهم.

كما يوفر الفرع مجموعة شاملة من الخدمات المصرفية للأفراد والشركات، تلبي احتياجات المتعاملين. ويمثل افتتاح فرع «دبي هيلز مول» امتداداً لاستراتيجية المصرف في التوسع بقطاع الخدمات المصرفية للأفراد، في وقت تواصل فيه دبي ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للعيش والأعمال.

ويأتي التوسع في إطار رؤية المصرف لتعزيز انتشار شبكة فروعه وتوسيع نطاق الوصول إلى خدماته على مستوى الدولة. وذلك من خلال التطوير المستمر لقنواته المادية والرقمية، وذلك في وقت يواصل مصرف أبوظبي الإسلامي ترسيخ نموذج مصرفي يرتكز على المتعامل، ويعزز حضوره وتواصله مع مختلف شرائح المجتمع.