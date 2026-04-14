«الدار» تطرح المرحلة الأولى من «ياس بارك بليس»

أعلنت الدار العقارية طرح المرحلة الأولى من مشروعها السكني الجديد «ياس بارك بليس» في قلب جزيرة ياس، في خطوة تعكس توجهاً لإعادة صياغة مفهوم الحياة اليومية ضمن بيئات خضراء متكاملة، بما يعزز مكانة الجزيرة كواحدة من أبرز الوجهات الحيوية في الإمارات.

ويضم المشروع 6 مبانٍ متوسطة الارتفاع، تتكامل فيما بينها لتشكل نواة مجمع سكني حديث، ويقع في الجانب الشمالي من الجزيرة، مستفيداً من موقع استراتيجي بالقرب من مشروع عالم ومنتجع ديزني أبوظبي المرتقب، ونادي ياس إيكرز غولف آند كانتري كلوب، بجانب مجموعة من الوجهات الترفيهية العالمية التي تعزز جاذبية الموقع، ومنها ياس مول وعالم فيراري أبوظبي وسي وورلد أبوظبي وعالم وارنر براذرز أبوظبي وحلبة مرسى ياس وياس ووتروورلد وياس لينكس وتوب غولف.

ويقدم المشروع نموذجاً سكنياً يجمع بين الانفتاح على الطبيعة وتعزيز الترابط المجتمعي، فيما تقرر طرح وحدات المرحلة الأولى للبيع ابتداءً من الخميس 16 أبريل. ويتوسط المجمع بوديوم مستوحى من الواحات الصحراوية، ويضم مجموعة من الحدائق متعددة الوظائف، إضافة إلى مساحات مهيأة للعمل المشترك في الهواء الطلق. كما يوفر المشروع مرافق مجتمعية متكاملة تشمل مساحات عشبية ومدرجات مخصصة للفعاليات والتجمعات.

ويستهدف المشروع الحصول على تصنيف «3 لآلئ» ضمن نظام «استدامة»، في تأكيد واضح على التزام «الدار» بتطبيق أعلى معايير الاستدامة، من خلال دمج حلول ترشيد استهلاك الطاقة واستخدام مواد بناء مستدامة، بجانب اعتماد تصاميم بيئية متوائمة مع المناخ المحلي، بما يضمن تحقيق أداء بيئي طويل الأمد والارتقاء بجودة الحياة داخل المجتمعات السكنية.