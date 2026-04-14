1.1 مليار درهم لتنفيذ الهيكل الفولاذي لـ«برج عزيزي»

أعلنت شركة عزيزي للتطوير العقاري، منح عقد إنشاء الهيكل الفولاذي لمشروعها «برج عزيزي» لشركة «Eversendai Corporation Berhad»، بقيمة إجمالية تبلغ 1.1 مليار درهم.

وتم إبرام الاتفاقية رسمياً بين مرويس عزيزي، رئيس مجلس إدارة عزيزي للتطوير العقاري، وتان سري أ.ك. ناثان، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجلس الإدارة والمدير العام للمجموعة في شركة «Eversendai Corporation Berhad».

ومن المخطط أن يكون «برج عزيزي» ناطحة سحاب متعددة الاستخدامات في دبي، ويُتوقع أن يصبح ثاني أطول برج في العالم، ما يشكل إضافة استثنائية إلى الأفق المعماري المميز للإمارة.

وقال مرويس عزيزي: «يمثل التعاون مع «Eversendai» خطوة مهمة في مسار تنفيذ «برج عزيزي»، ويمنحنا سجلهم الحافل في تنفيذ منشآت فولاذية ضخمة ومعقدة على المستوى العالمي ثقةً راسخة في قدرتهم على إنجاز هذا المشروع وفق أعلى معايير الجودة والسلامة».

وقال تان سري أ.ك. ناثان: «يشرفنا أن يتم تكليفنا بأعمال الهيكل الفولاذي لـ«برج عزيزي»، حيث تتمتع شركتنا بخبرة طويلة في تنفيذ المنشآت ذات التحديات الهندسية الاستثنائية، ونحن ملتزمون بتوظيف خبراتنا الهندسية لضمان تسليم هذا الصرح المعماري الرفيع بالمستوى المنشود».