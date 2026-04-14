«أتراديوس» تفتتح مقر عمليات جديداً بمركز دبي المالي العالمي

أعلنت شركة «أتراديوس»، المتخصصة في مجال التأمين التجاري وإدارة المخاطر، تأسيس عملياتها في مركز دبي المالي العالمي، في خطوة تمثل إنجازاً مهماً في استراتيجية نموها في الشرق الأوسط.

ويسهم التوسع في تعزيز قدرة «أتراديوس» على تقديم خدمات شاملة لإدارة التأمين، ما يوفر دعماً أكبر لشركائها في أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وبانضمامها إلى المنظومة المالية العالمية في مركز دبي المالي العالمي، وعملها ضمن الإطار التنظيمي القوي لسلطة دبي للخدمات المالية، تصبح «أتراديوس» في وضع أفضل يمكنها من تقديم حلول مبتكرة في الائتمان التجاري مصممة للشركات التي تتعامل مع الأسواق العالمية المعقدة.

وقال رولاند بونت، كبير المسؤولين التنفيذيين في شركة «أتراديوس» للتأمين الائتماني التجاري - مركز دبي المالي العالمي المحدودة: «يوفر مركز دبي المالي العالمي المنصة المناسبة لشركة «أتراديوس» لتعزيز التعاون مع شركائنا المحليين، وترسيخ وجودنا الإقليمي، بما يُمكّن الشركات من التعامل والتداول بثقة، وتتمثل أولويتنا في مساعدة الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على تخفيف مخاطر الدفع والتوسع بشكل آمن».

وقال سلمان الجعفري، الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال في سلطة مركز دبي المالي العالمي: «يسعدنا أن نرحب بشركة «أتراديوس»، إحدى أبرز شركات التأمين الائتماني في العالم، في مركز دبي المالي العالمي، لنواصل بذلك سجلنا الحافل في دعم المؤسسات العالمية الرائدة، التي توسع أعمالها في المنطقة.

وتعمل «أتراديوس» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشكل وثيق مع عدد من الشركاء، ومع تطلعها إلى المستقبل ستواصل شركة «أتراديوس» وشركاؤها جهودهم في تقديم حلول مبتكرة للتأمين الائتماني، وتحصيل الديون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا».

وبفضل خبرتها التي تزيد على 100 عام في قطاع التأمين الائتماني، وتصنيفها المالي A1/مستقر من وكالة «موديز»، وشبكة تضم 160 مكتباً في أكثر من 50 دولة، تُصنف «أتراديوس» ضمن شركات التأمين الائتماني الرائدة في العالم، والملتزمة بمساعدة الشركات على إدارة المخاطر والنمو بشكل مستدام.